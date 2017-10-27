Güneydoğu’daki ilk golf sahasını Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu açtı

HKÜ tarafından yapılan Güneydoğu’nun ilk golf sahasının açılışı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve HKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu, Gaziantep Valisi ali Yerlikaya, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz ile üniversite idari personeli ve öğrenciler katıldı. Üniversitenin akademik yıl açılış töreni öncesinde hizmete giren golf sahası ile bölgenin ilk golf kulübü de kurulmuş oldu.

HKÜ Kampüsü içerisinde yer alan golf kulübünün açılışı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından yapıldı. Öğrenciler ve personelin yoğun ilgileri arasında golf sahasını gezen Çavuşoğlu, golf kulübünü çok beğendiğini dile getirdi. Bakan Çavuşoğlu, golf sahasının Gaziantep ve bölgeye yeni bir tarz getireceğini belirterek hatıra fotoğrafları çektirdi.

İLK TOPA BAKAN ÇAVUŞOĞLU VURDU

Golf kulübünün bölgeye ve ülkeye hayırlı olmasını temenni eden Bakan Çavuşoğlu ve protokol üyeleri kurdele kesimi ile golf sahasının açılışını gerçekleştirdi. Açılış ile beraber golf alanına geçen Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ve Cemal Kalyoncu golf sahasında ilk topa vurarak topu uzaklara gönderdi. Golf konusunda tecrübeleri gözden kaçmayan Çavuşoğlu, performansıyla büyük beğeni aldı.