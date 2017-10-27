Diğer
Kategoriler

Güneydoğu’daki ilk golf sahasını Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu açtı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) tarafından yapılan Güneydoğu Bölgesi’nin ilk golf sahası, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da katıldığı törenle hizmete açıldı.

Güneydoğudaki ilk golf sahasını Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu açtı

27 Ekim 2017 13:52

HKÜ tarafından yapılan Güneydoğu’nun ilk golf sahasının açılışı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve HKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu, Gaziantep Valisi ali Yerlikaya, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz ile üniversite idari personeli ve öğrenciler katıldı. Üniversitenin akademik yıl açılış töreni öncesinde hizmete giren golf sahası ile bölgenin ilk golf kulübü de kurulmuş oldu.

HKÜ Kampüsü içerisinde yer alan golf kulübünün açılışı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından yapıldı. Öğrenciler ve personelin yoğun ilgileri arasında golf sahasını gezen Çavuşoğlu, golf kulübünü çok beğendiğini dile getirdi. Bakan Çavuşoğlu, golf sahasının Gaziantep ve bölgeye yeni bir tarz getireceğini belirterek hatıra fotoğrafları çektirdi.

İLK TOPA BAKAN ÇAVUŞOĞLU VURDU

Golf kulübünün bölgeye ve ülkeye hayırlı olmasını temenni eden Bakan Çavuşoğlu ve protokol üyeleri kurdele kesimi ile golf sahasının açılışını gerçekleştirdi. Açılış ile beraber golf alanına geçen Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ve Cemal Kalyoncu golf sahasında ilk topa vurarak topu uzaklara gönderdi. Golf konusunda tecrübeleri gözden kaçmayan Çavuşoğlu, performansıyla büyük beğeni aldı.

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 20°C

  • Ankara

    Ankara 20°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç