Güneydoğu’dan 187 ülkeye ihracat

Çıkmaz yürütülen çalışmaların sonuçlarının hızla artan ihracat rakamlarıyla elde edildiğini ifade ederek 2017 yılının son iki ayında daha çok çalışacaklarını ifade etti.

Ekim 2017 ihracat rakamlarını açıklayan Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Başkanı Abdulkadir Çıkmaz Gaziantep’ten ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,3 artışla 593 milyon 756 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirterek, Güneydoğu Anadolu Bölgesinden de ekim ayında bir önceki yıla oranla 2,3’lük bir artışla 775 milyon 239 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilirken Ocak-Ekim 2017 tarihleri arasında ise 2016 yılının aynı dönemine oranla yüzde 3,2’lik artışla toplam 6 milyar 624 milyon 796 bin dolarlık ihracat kayda alınmıştır. Aynı dönemde, diğer İhracatçı Birlikleri adına ise toplam 330 milyon 69 bin dolarlık ihracat kayda alınmıştır. Böylece Birliğimiz ihracat kayıt işlem hacmi ilk on ayda yüzde 1,9’luk artışla 6 milyar 954 milyon 865 bin dolar olmuştur” dedi.

GAİB Koordinatör Başkanı Abdulkadir Çıkmaz yaptığı yazılı açıklamada 2017 yılının ilk on aylık sürecinde gerçekleştirilen ihracat rakamlarının bölgelere göre dağılımını da yaparak ilk sırada Ortadoğu ülkelerinin olduğunu ifade etti. Çıkmaz, “Bölgemiz ihracatında Orta Doğu Ülkeleri yüzde 53,8 pay ile ilk sırada yer almakta, AB Ülkeleri yüzde 18,6 pay ile ikinci ve Afrika Ülkeleri yüzde 10,3 pay ile üçüncü sırada bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.

Güneydoğu Anadolu bölgesinden toplam 187 ülkeye ihracak gerçekleştirildiğini de kaydeden Çıkmaz yaptığı açıklamasında, “2017 yılının ilk on aylık döneminde toplam 187 ülkeye ihracat gerçekleştirilmiş olup bu ülkelerden Irak, ABD, Suriye, Suudi Arabistan, İran, İtalya, Almanya, İngiltere, İsrail ve Belçika Bölgemiz ihracatında ilk sıralarda yer alan ülkelerdir. Ürün bazında bakıldığında en fazla ihraç edilen ürünlerin başında halı, kumaşlar, iplikler, değirmencilik ürünleri, pastacılık ürünleri, plastikler ve mamulleri, bitkisel yağlar, demir çelik mamulleri, dış giyim ile diğer gıda müstahzarları gelmektedir” şeklinde konuştu.

Gaziantep’ten ilk on aylık süre içerisinde gerçekleştirilen ihracatla ilgili de bilgiler veren Çıkmaz, “Güneydoğu Anadolu Bölgesinin lokomotif ili olan Gaziantep, 2017 yılı Ocak-Ekim döneminde 5 milyar 379 milyon 816 bin dolar ihracat ile Türkiye’nin en çok ihracat yapan beşinci ili konumundaki yerini korumaktadır. Halı, Hububat-bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, tekstil ve ham maddeleri, kimyevi maddeler ile ağaç ve orman ürünleri ilimizin ihracatında önde gelen sektörlerdir” diye konuştu.

2017 hedeflerinin yakalanması ve 2018 yılıyla ilgili yol haritasının belirlenmesi için yeni pazar arayışlarının süreceğini de ifade eden GAİB Koordinatör Başkanı Abdulkadir Çıkmaz yurt dışı fuarlar yanında hedef ülkelerde tanıtım çalışmalarının da sürdürüleceğini sözlerine ekledi.