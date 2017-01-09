Türkiye’nin en sıcak illerinden biri olan Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine 45 kilometre uzaklıkta bulunan ve bölgede tek kayak merkezi olan Karacadağ, son dönemlerde kış turizminin ilgi çeken merkezlerinden birisi oldu. Her gün yüzlerce kişi kayak yapmak için bölgede ‘Güneydoğu’nun Uludağı’ olarak adlandırılan 1919 rakımlı Karacadağ’ı ziyaret ederken, kar kalınlığının 35 santimetreyi bulduğu bildirildi.

Konaklama tesislerinin bulunmadığı merkeze günübirlik gelen çok sayıda kayaksever, kayak yapmanın yanında mangal yapıp temiz havada stres atma imkânı buldu.

Kayak yapmaya çalışanların düşme anları ve yaşadıkları komik durumlar izleyenleri kahkahaya boğarken, merkezde kiralık olarak verilen naylon kızaklarla kaymaya çalışan çocuklar, gönüllerince eğlendi. Yöresel kıyafet ve şalvarlarla kayak yapan bazı vatandaşlar ise profesyonel kayakçıları aratmadı.

Özellikle hafta sonu kayak merkezine Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman ve Şanlıurfa’dan gelenler, keyifli bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

Kayak merkezine ilk defa geldiğini belirten Tuna Aksoy adlı ziyaretçi, “Baya güzel bir yermiş, hafta sonunu böyle değerlendirmek istedik. Tavsiye ederim, herkese rahatlıkla tavsiye ederim güzel bir yer. Fazla değil ama çat pat kayabiliyoruz” diye konuştu.

4 yıldır Diyarbakır’da görev yaptığını söyleyen bir kayaksever, “Böyle bir yer olduğunu bilmiyordum. Aslen Erzurumluyum ve çok eğlenceli gözüküyor. Baya zorlanıyorum çünkü 5-6 yıldır yapmadım bunu” dedi.

Cuma Sarı

ŞANLIURFA