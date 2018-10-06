Güneye göç eden ak pelikanlar böyle görüntülendi

Soğuk havaların başlamasıyla ak pelikanla, flemingo gibi kuşların kuzeyden güneye göçü başladı. Göç esnasında kuşlar Balıkesir'e bağlı Manyas Kuş Cenneti Milli Parkı'na uğradı. 266 kuş türünün kayıt altına alındığı, şuanda 60 civarında kuş türünün yaşadığı Manyas Gölü'nde pelikanlar ile diğer kuş türleri havadan görüntülendi.

Akpelikan ile diğer hayvanların suda gezmesi, uçmaları ortaya renkli görüntüler çıkarttı. Orman ve Tarım Bakanlığı'na bağlı Manyas Kuş Cenneti Milli Parkı'nı yılda ortalama 50 bin kişi ziyaret ediyor. Ayrıca 24 bin hektar büyüklüğündeki Manyas Gölü'ne ayda ortalama 15 bin kuş türü uğruyor.

Manyas Kuş Cenneti Milli Parkı'na gelen anaokulu öğrencileri de, kuşları yakından görme fırsatı yakaladı. Dürbün ile kuşları gören minik öğrenciler, öğretmenlerin gözetiminde milli parkı gezdi.

Ahmet Faruk Çabuk - Samet Doğru