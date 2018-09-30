Güngören'de bir bina yıkılma riskine karşı boşaltıldı

Güngören Akıncılar Mahallesi Cemal Gürsel Sokak içerisinde bulunan inşaat alanı yanındaki 7 katlı binada oturan vatandaşlar, dün binadan sesler geldiğini anlayınca evlerinden dışarıya çıktı. Bazı evlerin odalarında çatlaklar oluşması ve binanın dışındaki duvarlarda dökülmeler olduğunu gören vatandaşlar, durumu polis ve belediye ekiplerine bildirdi.

Bina çökme riskine karşı boşaltıldı

Binanın bulunduğu sokağa gelen polis ekipleri sokak içerisinde önlem alırken, belediye ekipleri ise yaptıkları incelemeler sonrasında binanın çökme riskine karşı boşaltılması kararı aldı. Kararla birlikte bina sakinleri yaşlıları ve çocukları alarak binayı boşalttı. İnsanların binadan ayrılmasıyla birlikte belediye ekipleri binayı mühürleyerek sokak içerisine şerit çekip önlem aldı. Öte yandan, 7 katlı binanın hasar olan kolonlarının altına yerleştirilen ağaç kütüğüyle destek yapılması dikkat çekti.

“İş yerimde kalıyorum, çocukları akrabalara dağıttım”

Binada oturanlardan Süleyman Çelik, "Eve giremiyoruz, ev tutsak eşyayı çıkartamıyoruz. Ev tutsak 6-7 milyar para tutuyor, nereden bulacak bu millet bu parayı. Cuma günü akşam gece 4'te boşalttık biz binayı, o günden bu güne kadar bir Allah'ın kulu gelip bir şey sormadı. İş yerim var orada kalıyorum, çocukları akrabalara dağıttım" dedi.

“Yatalak hastayı bezle biz indirdik aşağıya”

Bina sakinlerini aşağıya indirdiklerini dile getiren İsmet İlhan ise, “12 senelik yatalak hasta var onu bezle biz aşağıya indirdik. Yani çok sorun yaşadık ama yapacak bir şey yok. Bina sakinlerini biz aldık, komşular aldı, akrabalarına gittiler. Dün 5'ten bu yana böyle ve bize bir açıklama yapılmıyor” diye konuştu.

“Bina sakinleri gece saat 4 gibi çatırtıya uyanarak dışarıya döküldü”

3 kardeş olarak binada oturduklarını ifade eden Dursun Tanrıkulu ise, “42 yıldır bu mahallede oturuyorum, şu gördüğünüz binada 3 kardeş olarak biz oturuyoruz. Toplam 12 aile var burada, gece saat 4 gibi çatırtıyla uyanarak deprem olmuş gibi dışarıya döküldü. Bu sorun yandaki inşaat çalışmasının yanlış yapılmasından kaynaklanıyor. Bina kayarak bastı, şu diğer binadan ayrıştı. Kolonlar patladı demirleri dışarıya çıktı” şeklinde konuştu.

Mehmet Başa

