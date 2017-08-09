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Güngören’de helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Güngören’de birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Güngörende helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

09 Ağustos 2017 07:54
Güngören’de helikopter destekli uyuşturucu operasyonu - Tıkla İzle

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri de dahil olmak üzere çok sayıda sivil ekip destek verdi. Vatan Caddesinde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğünde toplanan ekipler sabah saat 05.00 sıralarında operasyon için düğmeye bastı. Ekipler konvoylar halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Düzenlenen operasyon kapsamında Güngören, Mareşal Çakmak Mahallesi, Öğretici Sokak üzerinde bulunan bir apartman dairesine özel tim yardımıyla girildi. Adreste yapılan aramada şüpheli şahıs gözaltına alındı. Aramalar sırasında polis helikopterinin de operasyona havadan destek verdiği görüldü.

Güngören İlçesi genelinde düzenlenen operasyonda 10 adreste aramalar yapılırken 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi. Ekiplerin adreslerdeki çalışmaları sürüyor. 


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