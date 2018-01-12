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Güngören’de trafo patladı, vatandaş sokağa döküldü

İstanbul Güngören’de bir binanın altına yapılan trafoda patlama meydana geldi. Trafoda üst üste meydana gelen yanmalar apartman sakinlerini sokağa döktü.

Güngörende trafo patladı, vatandaş sokağa döküldü

12 Ocak 2018 00:07

Olay, Güngören Mareşal Fevziçakmak Mahallesi Birsel Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak içerisinde bulunan bir binanın altındaki trafoda daha önce defalarca patlamalar meydana geldi. Akşam saatlerinde aynı trafo tekrar yanmaya başladı. Apartman sakinlerinin yanmayı görmesi üzerine itfaiye ve polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri trafodaki yanmayı kısa sürede söndürdü. Yanma sırasında oluşan patlamalar ise apartmanda paniğe neden oldu. Yanma anı Vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından elektrik ekipleri olay yerine gelerek müdahale etmek istedi. Apartman sakinleri yetkililerin bu duruma çözüm bulmadan elektrik ekiplerinin müdahale etmesini istemedi. Bina elektriksiz kaldı. Olay anını anlatan apartman sakini Fatih Karataş, “Trafonun bir üst katında oturuyorum. 2 hafta önce bir önceki patlama oldu. Bir sene içinde dördüncü patlama. Kaymakamlığa müracaat ettik. Belediyeye müracaat ettik. Yukarıda park var. Oradan yer verilmeyeceğini söylüyorlar. Mağduruz. Çatlıyor, patlıyor. Geliyorlar. Yine yapıldı. Yine patladı. Araba tutuştu burada. Olay anında garaja geldim. Ateşlenmeyi gördüm. İnsanlara haber verdim. Ondan sonra patlama başladı. Belediyeden yetkili gelene kadar elektrik vermek istemiyoruz” dedi.

“ SÜREKLİ BİR CANLI BOMBANIN ÜZERİNDE OTURUYORUZ”

Kalıcı bir çözüm istediklerini ifade eden bir apartman sakini, “4 senedir burada oturuyorum. Bu beşinci patlama. Sürekli bir canlı bombanın üzerinde oturuyoruz. Bütün yetkili birimlere başvurularımızı yaptık. Enerji Bakanlığı, Güngören Belediyesi, BEDAŞ, TEDAŞ hepsinden dönüşleri aldık. En son konu Güngören Belediyesi’nin bu trafoyu buradan deplase etmesine kaldı. Bir 20-30 metre kare yer verilecek. Bu trafo buradan kaldırılacak. Bunun başka bir şeyi yok. Geçici değil kalıcı çözüm istiyoruz. Çünkü ailelerimiz sürekli bir bomba üzerinde yaşıyor. Bugün de bir arkadaşımız aracının üstüne alevler sıçrayıp arabaya zarar verdi. Onunla alakalı da sıkıntılarımız var” dedi.

Etiketler: trafo

 

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