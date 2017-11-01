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Güngören'de yangın paniği

Güngören'de bir binanın çatısında yapılan tadilat sırasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Dumandan etkilenerek binada mahsur kalan 1 kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Hiçbir güvenlik önlemi almadan elindeki bez parçasıyla çatıdaki alevleri söndürmeye çalışan bir adam ise yürekleri ağza getirdi.

Güngörende yangın paniği

01 Kasım 2017 17:19
Güngören'de yangın paniği - Tıkla İzle

Yangın, Güngören'de İlk Yuva Mahallesi Bağcılar Caddesi üzerinde bir binanın çatı katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Binanın çatı katında tadilat yapıldığı sırada yangın çıktı. Yangın sırasında dumandan etkilenen bir kadının ise en üst katındaki evinde mahsur kaldığı öğrenildi.

Çatıyı alevler kısa sürede kaplarken vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri içeride mahsur kalan kadını kurtararak binada tahliye çalışması yaptı.
Tahliye çalışmasının ardından söndürme çalışmalarına başlayan ekipler yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Elindeki bez parçasıyla yangına müdahale etmeye çalıştı

Öte yandan, çatının alev alev yandığı anlarda bir vatandaşın elindeki bez parçasıyla yangına müdahale etmeye çalışması dikkat çekti. Yangın nedeniyle paniğe kapılan mahalleli hiçbir güvenlik önlemi almadan çatıdaki yangına müdahale etmeye çalışan vatandaşı görünce endişe yaşadı.

Etiketler: Güngören, yangın paniği

 

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