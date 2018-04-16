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Günışığı projesi okullara taşınıyor

Türk Telekom, 'herkes için erişilebilir iletişim' prensibi doğrultusunda hayata geçirdiği Günışığı projesini az gören çocukların eğitim hayatını kolaylaştırmak amacıyla 'Okulumda Günışığı' projesi ile sürdürüyor. Proje kapsamında az gören çocukların bulunduğu temel eğitim okullarında; öğrenci, veli, öğretmen ve yöneticilere “Az Gören Eğitimi“ konusunda dersler verilecek.

Günışığı projesi okullara taşınıyor

16 Nisan 2018 13:17

Türk Telekom, Engelsiz Yaşam Derneği (EYDER) ile sürdürdüğü Günışığı projesine yeni bir boyut kazandırdı. Şirket, projenin devamı olarak az gören çocuklar için 'Okulumda Günışığı' projesini başlattı. Proje kapsamında, az gören çocukların bulunduğu temel eğitim okullarında; öğrenci, veli, öğretmen ve yöneticilere 'Az Gören Eğitimi' konusunda eğitim verilecek. 2 yıl ve 4 eğitim sezonu boyunca sürecek eğitimler için Türkiye’nin farklı bölgelerinden 11 il ve 50 okul seçildi. 

Yapılacak teorik ve uygulamalı çalışmalarla, az gören çocukların gelişimleri desteklenerek tamamen görme engelli ve az gören arasındaki farkı gösteren eğitsel uygulamalar yapılacak. Böylelikle az gören kavramının ülke düzeyinde kabul görmesi sağlanırken az gören çocukların öğrenim olanakları geliştirilecek.

Eğitimlerde az gören çocukların sisteme dahil edilerek akranlarıyla birlikte aynı sosyal ve akademik ortamlarda eğitimlerini sürdürebilmeleri, ailelerin konuyla ilgili bilgi ve bilinç düzeylerinin artırılması hedefleniyor. Eğitimler için öncelikli olarak belirlenen iller arasında Kars, İstanbul, Kütahya, İzmir, Siirt, Uşak, Ordu, Ankara, Eskişehir, Antalya ve Tekirdağ yer alıyor. Yöneticiler, branş öğretmenleri ve destek öğretmenleri ile yapılacak uygulamalı dersler ve görsel sunumlarla; eğitsel değerlendirme ve eğitim süreçleri ile ilgili seminerler düzenlenecek.

'Okulumda Günışığı' Projesi uygulama sonuçları okullar düzeyinde raporlandırılarak, MEB ile paylaşılacak. Okulumda Günışığı eğitimlerinin yaygınlaştırılması ve toplumsal farkındalığın arttırılması hedefleniyor.  

 

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