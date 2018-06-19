Günlerce konuşulmuştu! Ölüm haberi geldi

İngiltere'de yaşayan 2 metre 14 cm boyundaki Bilgisayar Mühendisi Ümit Tuncel, ailesi ile birlikte tatil için İstanbul Büyükçekmece'ye geldi. Akşam sahilde dolaştıktan sonra eve gelen Tuncel, bir süre sonra fenalaştı. Tuncel'in bu durumunu gören eşi hemen ambulans çağırdı. Hastaneye kaldırılan Tuncel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kesin ölüm nedeni için Tuncel'in cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Ümit Tuncel, 2009 yılında İngiltere'de ayaklarının 50 numara olması nedeniyle ehliyet alamamış, bu nedenle de günlerce medyanın gündeminde kalmıştı.

Murat Delice

