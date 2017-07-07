Günlerdir süren Kıbrıs müzakereleri olumsuz sonuçlandı

İsviçre'nin Crans-Montana kasabasında günlerdir devam eden Kıbrıs görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlandı. 5 saat süren yemekli toplantının ardından açıklamada bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu açıklama yaptı.



İşte Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:



Müzakereler uzun uzun sürdü bu saate kadar ancak çabalara rağmen sonuca varılamadı. Kıbrıs müzakereleri sonuçsuz kaldı. Şimdi böyle bir sonuçtan sonra hemen başkalarını suçlama anlayışına girmek istemeyiz ama sizler de süreci yakından takip ettiniz. Malesef dürüstlükle bağdaşmayan olumsuz adımları gördük. Biz kendimize yakışır şekilde Türkiye olarak hem de KKTC olarak bize yakışan bir tutum içerisinde olduk kimsenin güvenini sarsmadık ne istediğimizi istemediğimizi söyledik.



DÜRÜSTLÜKLE BAĞDAŞMAYAN ADIMLAR VARDI



Maalesef belge sızdırma dahil dürüstlüğe sığmayan pek çok şey oldu. Değerlendirme yapacağız Başbakanımız ve Cumhurbaşkanımız ile birlikte değerlendireceğiz. Sonrasında neler yapabileceğimizi sizlerle paylaşabiliriz.



KABUL EDİLEBİLİR BİR DURUM DEĞİLDİR



Özellikle garantiler ve Türk askeri konusunda hep sıfır garanti sıfır asker talepleri oldu. Bunu bizim tarafımızdan defalarca açıklamamıza rağmen hala bununla bize geldiler. Bu ne KKTC için ne de bizim için kabul edilebilir bir durum değildir. Tutumlar arasında bir yakınlaşma olmadı ne yazık ki.



BU SON KONFERANSTI



Bunun son konferans olduğunu defalarca söyledik. Esasen Cenevre Konferansı da bizim için bir sondu ama orada hazır olunmadığını gördük ancak orada bazı heyetlerin hazır olmadığını görünce bir şans daha verelim dedik. Dolayısıyla yürümediği için Genel Sekreter bu konferansı sonlandırdı. Bir yakınlaşma ışığı görmedik. Bir yakınlaşma olsaydı biz Başbakanları buraya davet edecektik Sayın Başbakanımız da buraya gelmeye her zaman hazırdı. Ancak öyle bir ışık görünmediği için de Sayın Genel Sekreter sonlandırdı. Türkiye elinden geleni yaptı.