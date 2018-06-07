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Günsel marka araba projesi detaylıca konuşuldu

Güvenlik Kuvveleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel’İ ziyaret etti. Ziyaretinde Günsel marka araba projesi detaylıca konuşuldu.

Günsel marka araba projesi detaylıca konuşuldu

07 Haziran 2018 17:43

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel’in daha önce Tuğgeneral Tevfik Algan’a yapmış olduğu ziyarete karşılık olarak gerçekleşen ziyarette, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan ile Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Umut Koldaş da hazır bulundu.

Ziyarette, Doç. Dr. Günsel Tuğgeneral Algan’a, Yakın Doğu Üniversitesinin ileriye dönük çalışma ve projelerinden, yüksek öğretimin genel durumundan bahsederek, Günsel marka araba projesini gelişim aşamaları ve üretime geçiş süreci ile ilgili detaylar paylaşıldı.

 “Üniversiteler ülke gelişimine katkı sağlıyor”

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, üniversitelerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gelişimine önemli katkı sağladığını belirterek Yakın Doğu Üniversitesi’nin de bunlardan biri olduğunu söyledi. Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel’e çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaret sonunda, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan plaket verildi.

 

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