Hükümet kademesinden KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün’ün de katılımıyla gerçekleşecek olan temel atma töreni 16 Aralık Cuma günü saat 14:00’de Yakın Doğu Üniversitesi Kampusu’nde gerçekleşecek.

“Ülkemiz geleceğine yapıyoruz”

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin elektrikli otomobil üretiminin gerçekleştirilmesi bağlamında inşa edilecek olan Tekno-Park’ın temel atma töreni ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bu önemli yatırımı ülkemizin geleceğine yapıyoruz” dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gelecek vizyonu için yeni bir dönemin başlangıcını simgeleyen bu değerli yatırımın temelini atmaktan duyduğu heyecanı ifade eden Doç. Dr. Günsel, söz konusu yatırımla üniversite-sanayi modeline yeni bir boyut getirildiğine, AR-GE, akademik yapı ve ileri teknoloji ile üretimin harmanlanacağı bir platformun oluşturulduğuna dikkati çekti.

Doç. Dr. Günsel, sadece yerli araba üreten ülkeler arasında yer almasını değil, aynı zamanda Ar-Ge ve tasarım faaliyetleri bağlamında da cazibe merkezi haline getirilmesini istediklerini dile getirerek, “Ülke potansiyeline olan inancımızla bu yatırımı ülkemizin geleceğine yapıyoruz. Bu ülkede yatırım, üretim ve ihracat yapan sanayicilerimizin her zaman yanlarında olduk, bundan sonra da olacağız. Uzun yıllar süren çalışmalar sonucunda ortaya çıkan Günsel marka otomobilimizin önümüzdeki yıllarda dünyanın birçok ülkesinde daha yoğun olarak görülmesini temenni ediyoruz. Bunun için üretimimizi her zaman yeni teknolojilerle güçlendirerek; teknik donanımı ve bilgi seviyesi yüksek tecrübeli yöneticilerimiz ve çalışanlarımızla daha fazlasını yapmaya devam edeceğiz. Ülkemiz için tarihi bir dönüm noktası olan bu önemli yatırım, aynı zamanda bölgemizdeki işsizliğin azalmasında ve dışa göçün durdurulmasında çok önemli bir rol oynayacaktır. Tüm halkımızı, ülke ekonomimize ve insanımıza katkı sağlayacak olan bu gurur dolu heyecana ortak olmaya davet ediyorum.Ülkemiz ve milletimiz adına hayırlı olmasını temenni ederim” diye konuştu.