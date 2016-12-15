Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Günsel marka bin otomobilin üretileceği tesislerin temelleri atılıyor

Günsel marka bin otomobilin üretileceği tesislerin temelleri atılıyor

Yakın Doğu Üniversitesi İnovasyon Merkezi ve AR-GE ekipleri ile Otomotiv Mühendisliği Bölümü tarafından yıllar süren çalışmalar sonucu geliştirilen ve geçtiğimiz Ekim ayında marka, model ve teknik özelliklerinin basına tanıtıldığı ilk yerli otomobil olan Günsel marka bin otomobilin üretileceği tesislerinin temelleri atılıyor.

Günsel marka bin otomobilin üretileceği tesislerin temelleri atılıyor

15 Aralık 2016 16:12

Hükümet kademesinden KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün’ün de katılımıyla gerçekleşecek olan temel atma töreni 16 Aralık Cuma günü saat 14:00’de Yakın Doğu Üniversitesi Kampusu’nde gerçekleşecek.

“Ülkemiz geleceğine yapıyoruz”
Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin elektrikli otomobil üretiminin gerçekleştirilmesi bağlamında inşa edilecek olan Tekno-Park’ın temel atma töreni ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bu önemli yatırımı ülkemizin geleceğine yapıyoruz” dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gelecek vizyonu için yeni bir dönemin başlangıcını simgeleyen bu değerli yatırımın temelini atmaktan duyduğu heyecanı ifade eden Doç. Dr. Günsel, söz konusu yatırımla üniversite-sanayi modeline yeni bir boyut getirildiğine, AR-GE, akademik yapı ve ileri teknoloji ile üretimin harmanlanacağı bir platformun oluşturulduğuna dikkati çekti.

Doç. Dr. Günsel, sadece yerli araba üreten ülkeler arasında yer almasını değil, aynı zamanda Ar-Ge ve tasarım faaliyetleri bağlamında da cazibe merkezi haline getirilmesini istediklerini dile getirerek, “Ülke potansiyeline olan inancımızla bu yatırımı ülkemizin geleceğine yapıyoruz. Bu ülkede yatırım, üretim ve ihracat yapan sanayicilerimizin her zaman yanlarında olduk, bundan sonra da olacağız. Uzun yıllar süren çalışmalar sonucunda ortaya çıkan Günsel marka otomobilimizin önümüzdeki yıllarda dünyanın birçok ülkesinde daha yoğun olarak görülmesini temenni ediyoruz. Bunun için üretimimizi her zaman yeni teknolojilerle güçlendirerek; teknik donanımı ve bilgi seviyesi yüksek tecrübeli yöneticilerimiz ve çalışanlarımızla daha fazlasını yapmaya devam edeceğiz. Ülkemiz için tarihi bir dönüm noktası olan bu önemli yatırım, aynı zamanda bölgemizdeki işsizliğin azalmasında ve dışa göçün durdurulmasında çok önemli bir rol oynayacaktır. Tüm halkımızı, ülke ekonomimize ve insanımıza katkı sağlayacak olan bu gurur dolu heyecana ortak olmaya davet ediyorum.Ülkemiz ve milletimiz adına hayırlı olmasını temenni ederim” diye konuştu. 

Etiketler: Günsel marka bin otomobil, Yakın Doğu Üniversitesi İnovasyon Merkezi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 8°C

  • Bursa

    Bursa 2°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç