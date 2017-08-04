Günsel'e, Milli İrade Platformu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nden plaket

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Dr. Suat İ.Günsel, KKTC Milli İrade Platformu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Talip Sancar ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Talip Sancar ise ziyarette, 15 Temmuz’un ardından Milli İradeye Saygı Platformu altında kurulmuş bir örgüt olduklarını ve bir çok etkinlik gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

15 Temmuz Demokrasi Nöbetleri’ne KKTC’yi temsilen yüz kişilik bir grupla Türkiye’ye gittiklerini kaydeden Sancar, Demokrasi Nöbetine katılmak için bir çok vatandaşın kendilerine ulaşmış olduğunu belirterek, Bu yıl ise nöbeti Türkiye’nin Lefkoşa Büyük Elçiliği önünde gerçekleştirdiklerini söyledi.

“YDÜ Hastanesi ve Girne Dr.Suat Günsel Hastanesi donanım ve altyapısı bu ülke için en büyük zenginlik”

Sancar, vatanına, milletine,bayrağına ve ezanına sahip çıkan her kim varsa tek tek ziyaretlerde bulunmak ve teşekkür ederek plaket sunduklarını, bu bağlamda, "Kurucu Rektör Dr. Suat Günsel’e KKTC’ye yapmış olduğu Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Dr.Suat Günsel Hastanesi başta olmak üzere sağlık ve eğitimde atmış olduğu dev yatırımlar uluslararası camiada da ses getiren KKTC için en büyük zenginliktir ve vatan sevgisinin göstergesidir" dedi.

Kurucu Rektör Dr. Günsel ise, yapılan yatırımlara dikkat çekerken bunları bir vatansever olarak yapmanın gurur verici olduğunu, Türkiye ile olan bağların güçlenmesinde başta Yakın Doğu Üniversitesi olmak üzere tüm üniversitelerin birer enstüruman olduğunu vurguladı.

Ziyaretin sonunda KKTC Milli İrade Platformu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği adına Başkan Talip Sancar, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel’e teşekkür plaketi taktim etti.

Kabulde Kurucu Rektör Dr. Suat İ.Günsel’e Mütevelli Heyeti Üyesi Mehmet Soykurt’ta eşlik etti.

