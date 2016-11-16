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Günümüzün ve geleceğimizin en büyük tehlikesi: 'Siber Zorbalık'

İnternet teknolojisinin gelişimiyle ortaya çıkan siber zorbalık dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük bir tehlike arz ediyor.

Günümüzün ve geleceğimizin en büyük tehlikesi: Siber Zorbalık

16 Kasım 2016 15:31

İnternet teknolojisini gelişimiyle birlikte ortaya çıkan ‘siber zorbalık’ kavramı özellikle son dönemde ülkemizde oldukça fazla görülmektedir. Kısaca siber zorbalık bir ya da birden fazla kişinin elektronik iletişim araçlarını kullanmak suretiyle belirli bir zaman içerisinde ve sürekli olarak, kendisini savunma gücüne sahip olmayan bir kişiye yönelik gerçekleştirilen kasıtlı saldırgan davranışlardır. Özellikle son dönemde ülkemizde adından oldukça bahsedilen bu kavram gelecek açısından da en büyük tehlike olarak durmaktadır. 

SİBER ZORBALAR EN ÇOK ÇOCUKLARI ETKİLİYOR

Yapılan araştırmalar, siber zorbaların istismar ettiği yaş sınıfının genellikle 13 yaşın altındaki kişilerden oluştuğunu göstermektedir. Normalde sosyal medya platformlarında yaş sınırı olmasına rağmen birçok çocuk yaşını büyük göstererek internet ve sosyal medya dünyasıyla tanışmaktadır. Bu durum siber zorbaların elini kolaylaştırmaktadır. Sosyal medyanın hayatımızı kolaylaştıran veli nimetlerinin yanı sıra sahte hesaplarla açıp kendisini oldukça farklı profillerle tanıtıp yetişkin insanları kandıran bir durum söz konusuyken çocukların bu zorbalığa kalması olduk kolay olmaktadır.

SOSYAL MEDYA OFİSLERİNİN OLMAMASI BÜYÜK SORUN

Siber zorbaların aktif olarak kullandığı internet uygulamaları sosyal medya olduğu düşünülünce ortaya ülkemizdeki internet yasasındaki boşluklar gelmektedir. Özellik Facebook ve Twitter gibi ülkemizde milyonlarca kullanıcısı olan bu platformlarının Türkiye’de ofislerinin olmaması büyük bir sorun teşkil etmektedir. Bu durum siber zorbaların adeta ekmeğine yağ sürerken sosyal medyada kimliği gizleyip çocuklara istismar yapan kişilere ulaşmayı zorlaştırmaktadır. Maalesef ülkemizde internet yasasıyla ilgili yaptırımı ağır bir durum olmaması da önemli bir sorunu teşkil etmektedir.

AİLELERİN ALACAĞI ÖNLEMLER

Siber zorbalara karşı ailelere çok büyük iş düşmektedir. İşte ailelerin alabileceği belli başlı önlemler;

- Ailelerin siber zorbalara karşı çocuklarını korumalı ve sürekli gözetim altında tutmalıdır.
- Çocuklarının vücut mahremiyetini açıkça gösteren fotoğraflarını paylaşmaktan kaçınmalıdır.
- Çocuklarınızın sosyal medya kullanımını sınırlandırın.
- Kullandığı sosyal medya hesaplarını sürekli gözetim altında tutun.
- Çocuğunuza ait her bilgiyi sosyal medya platformlarından paylaşmayın
- Çocuğunuzla arkadaş olun.
- Ve son olarak onları sanatsal ve sportif faaliyetlere yönlendirin

İNTERNET OKUR-YAZARI OLMAMIZ ŞART

Son olarak; İnterneti doğru kullanmak kendi elimizdedir. İlkokuldan üniversiteye kadar tüm öğrencilere internet okuryazarlılığıyla ilgili eğitim verilmesi önemlidir. Yetişkinler içinse ücretsiz kurslara bu eğitimler teşvik edilmelidir. Kısacası bilinçli internet okur-yazarı olmak bütün bu olumsuz durumlar için kalkan olmaktadır.

Hazırlayan: Erol Sercan YARALİ
 

Etiketler: internet, siber zorbalık, sosyal medya


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