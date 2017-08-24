Günün dörtte birini internette geçiriyoruz

Buna göre teknolojinin hızla hayatımıza girmesi ile birlikte günün dörtte birini dijital ortamda geçirdiğimiz anlaşıldı. Günümüzde mobil cihazların yaygınlaşması sonucu internet aramalarımızın da değiştiği gözlemlendi. Artık alacağımız üründen gideceğimiz yere kadar ihtiyacımız olan her şeyi internet üzerinden araştırdığımız tespit edildi.

En Çok Salı Günleri Arama Yapılıyor

Verilere göre dijital platformlar üzerinden en çok aramanın Salı günleri yapıldığı belirlenirken Salı gününü sırasıyla Pazartesi, Çarşamba ve Perşembe günlerinin takip ettiği görüldü. Hafta sonunda ise kullanıcılar dijital dünyadan biraz uzak kalmayı tercih ederken en az aramanın Cumartesi ve Pazar günleri yapıldığı belirlendi. Aramaların saatlerine bakıldığında ise gün içinde en çok arama sabah 10.00-11.00 ile öğleden sonra 15.00-16.00 saatleri arasında yapılırken, saat 22.00’den sabah 04.00’e kadar olan sürede ise çok az arama yaptığımız tespit edildi.

Kadınlar Erkeklerden Daha Çok Arama Yapıyor

Kadın kullanıcıların erkek kullanıcılara göre daha çok arama yaptığı görülürken kadınların yüzde 51’inin, erkeklerin ise yüzde 49’unun aramalarını dijital platformlar üzerinden yaptığı anlaşıldı. Şehir bazında ise İstanbul ilk sırada yer alırken İstanbul’u sırasıyla Ankara, Denizli, Düzce ve İzmir’in takip ettiği belirlendi. Medya Takip Ajansı Interpress’in yapmış olduğu incelemeye göre yılbaşından bu yana internet ile ilgili yazılı basına 138 bin 805 haber yansıdığı tespit edildi.

