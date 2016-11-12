Rize dünyanın en çılgın şenliklerinden birisine ev sahipliği yaptı. Bu yıl 3.'sü düzenlenen Kaçkar Kış Yüzme Şenliği önceki yıllara oranla geniş bir katılım ile gerçekleşti. Daha önce bir çok kez kış mevsiminde buzul göllerinde yüzerek gündeme gelen Dağcı ve Fotoğraf Sanatçısı Hasan Önder ve Turizm Organizatörü Köksal Hapeloğlu tarafından gerçekleştirilen organizasyonda çok sayıda katılımcı bir gün önceden bölgeye gelerek Ayder Yaylası ve Kavron Yaylası’nda konakladı. Katılımcılar günün ilk saatlerinde harekete geçerek üç saatlik bir yürüyüşün ardından Türkiye’nin en yüksek dağlarından birisi olan 3 bin 932 rakımlı Kaçkar Dağı’nın zirvesine yakın bir noktada bulunan 2 bin 950 rakım yükseklikteki Büyük Deniz Gölü isimli buzul gölüne ulaştı.

Yurt içerisinden ve yurt dışından şenliğe katılanlar burada dondurucu soğuğa aldırış etmeden buzul gölüne girerek yüzdüler. Bölgede bulunan yaklaşık 1 metre kara, o derecenin altındaki soğuk ve göl üzerindeki buz kütlelerine rağmen göle girme cesareti gösteren katılımcıların bir hayli üşüdükleri attıkları çığlıklar ve titremelerinden anlaşıldı. Üşüyenler buzullar arasında Rize çayı içerek ve çalan tulum eşliğinde horon oynayarak ısındılar.

Çılgın etkinliğinin mimarı Hasan Önder yaptığı açıklamada, şenlikteki asıl gayelerinin kış sporlarına dikkat çekmek, turizmin çeşitlenmesine katkı sağlamak, Rize'nin sahip olduğu eşsiz doğal güzellikleri ve farklılıkları tüm dünyaya göstermek olduğunu belirterek “Bu etkinlikteki diğer bir amacımız da bölge turizmin 4 mevsime yayıp turizmden yöre insanına katkı sağlamaktır. Kaçkarlar'ın kuzey yüzü dünyanın en güzel kayak yapacak yükselti ve vadilere sahiptir. Yılın dört ayında kayak yapılabilir. Rize bir çok buzul göle sahip. Bu göllerin dünyada eşi benzeri yok.. Sahip olduğumuz bu buzul göller ülkemize ayrıcalık katıyor. Geçtiğimiz yıllarda bireysel olarak yaptığımız bu aktiviteyi kollektif hale getirmek istedik. Katılım bizi bir hayli mutlu etti. Kalıtımcılarımın da memnun olduklarını gördük" dedi.

Önder, sürekli kış aylarında yüzdüğünü ve bugün üşümediğini sözlerine ekledi.

Göktürk Fırat