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Günün en iğrenç haberi: Tuvalette çocuğa taciz iddiası

İzmir’in Konak ilçesinde, cami tuvaletine giren 9 yaşındaki çocuğu takip ederek tuvalette taciz ettiği iddia edilen şahıs tutuklandı.

Günün en iğrenç haberi: Tuvalette çocuğa taciz iddiası

01 Aralık 2016 16:20

Edinilen bilgiye göre olay, Konak ilçesi Gümtepe semtinde bulunan Yeşil Çamlık Camiinde meydana geldi. Enes A. (29), iddiaya göre camiye gelen bir çocuğu takip etti. Çocuğun camiye girmesini fırsat bilen şahıs, hemen arkasından tuvalete girdi. İddiaya göre, 9 yaşındaki A.M.’yi yanına çağıran ve sıkıştıran Enes A., çocuğun pantolonunu indirmeye çalıştı. Daha sonra zanlı, küçük çocuğa cinsel tacizde bulundu. Çocuk daha sonra ise camiden kaçarak uzaklaştı.

Öte yandan küçük çocuk, bir müddet sonra durumu ağlayarak ailesine anlattı. Olay sonrası hemen soluğu emniyette alan çocuğun ailesi, şahıstan şikayetçi oldu. Olay sonrasında hemen harekete geçen Konak İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, zanlıyı kısa sürede güvenlik kameralarından tespit ederek gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Enes A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konu

Etiketler: cami, taciz


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