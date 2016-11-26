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Günün kahramanı! Kalp krizi geçiren yolcuyu, otobüs şoförü hastaneye yetiştirdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Özel Halk Otobüsünde yolculuk yapan bir kadın, yolculuk esnasında rahatsızlanınca otobüs şoförü tarafından hastaneye yetiştirildi.

Günün kahramanı! Kalp krizi geçiren yolcuyu, otobüs şoförü hastaneye yetiştirdi

26 Kasım 2016 18:10
Kalp krizi geçiren yolcuyu, otobüs şoförü hastaneye yetiştirdi - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Özel Halk Otobüsünde bir kadın yolculuk esnasında fenalaştı. Yolcular tarafından oturtulan ve ilk müdahalesi yolcular tarafından yapılan kadının kalp krizi geçirdiği sanıldı. Otobüs şoförü ise seferi bırakarak kadını en yakın hastaneye yetiştirerek tedavi olmasını sağladı. Yolcuların hastaya müdahalesi ise bir yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Kadını hastaneye yetiştiren otobüs şoförü vatandaşın takdirini topladı.

Rahatsızlanan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Etiketler: kalp krizi geçiren yolcu, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Özel Halk Otobüsü, otobüs şoförü hastaneye yetiştirdi


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