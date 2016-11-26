Edinilen bilgiye göre, Özel Halk Otobüsünde bir kadın yolculuk esnasında fenalaştı. Yolcular tarafından oturtulan ve ilk müdahalesi yolcular tarafından yapılan kadının kalp krizi geçirdiği sanıldı. Otobüs şoförü ise seferi bırakarak kadını en yakın hastaneye yetiştirerek tedavi olmasını sağladı. Yolcuların hastaya müdahalesi ise bir yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Kadını hastaneye yetiştiren otobüs şoförü vatandaşın takdirini topladı.

Rahatsızlanan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.