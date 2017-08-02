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Günyüzü'de kuraklık nedeniyle tarla sulamalarına 4 gün ara verildi

Günyüzü ilçesinde aşırı sıcak ve kuraklık nedeniyle, Sakarya nehrinde aşırı derecede düşen su seviyesinin birikmesi için tarla sulamalarına 4 gün süreyle ara verildi.

Günyüzüde kuraklık nedeniyle tarla sulamalarına 4 gün ara verildi

02 Ağustos 2017 11:56

DSİ tarafından uygulanmaya başlanan ve dün gece başlayan sulama yasağı çiftçilerin tepkisine neden oldu. Aşırı sıcaklar yüzünden susuzluktan mahsullerinde ölme riskinin yüksek olduğunu anlatan çiftçiler, büyük endişe yaşadıklarını anlattılar.

Günyüzü Ziraat Odası Başkanı Aytekin Özkara ise konuyla ilgili açıklamasında, "Çok kullanımdan dolayı Sakarya Nehrinde su seviyesi çok düştü. Bu uygulama ile sudaki canlı hayatının da korunması amaçlanıyor. Yukarıdaki köylerde sulamanın ara verilmesi kararlaştırıldı. Bu durum çiftçiyi olumsuz etkileyecek. Özellikle de bizden daha fazla olarak Polatlı bölgesini etkileyecek. Çözüm olarak Gökpınar Barajı'nın bitişi gözüküyor. Bu yıl sıkıntılı geçecek, ama bir sonraki yıl daha sıkıntılı geçecek. Barajın bitiş tarihi 2019 olarak gözüküyor. Bittiğinde sıkıntının da biteceğini düşünüyoruz" dedi.
 

İLKER SARIKAYA


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