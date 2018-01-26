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Güpegündüz iş yerinden bilgisayar çalan hırsız kamerada

Şişli’de bir tekstil firmasından güpegündüz hırsızlık yapan zanlı, kaçarken polis ekiplerini görünce çaldığı dizüstü bilgisayarı yola fırlattı. Hırsızlık zanlısı polis ekiplerince 100 metre ileride yakalanırken dükkandan kaçış anları kameralara yansıdı.

Güpegündüz iş yerinden bilgisayar çalan hırsız kamerada

26 Ocak 2018 09:23
Güpegündüz iş yerinden bilgisayar çalan hırsız kamerada - Tıkla İzle

Olay, 20 Ocak günü Şişli Akar Caddesi’ne bulunan bir tekstil mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 yaşındaki Bahri Y. isimli hırsız önce mağazaya girerek etrafı gözetledi. Çevrede kimsenin olmadığını gören şüpheli, mağazanın girişindeki iş yeri sahibinin odasına girdi. İçeride bir süre duran hırsız kapıya gelerek bir daha kontrol edip, içeriye girdi ve bilgisayarı alarak kaçmaya çalıştı. Odadan koşarak çıkan hırsızın kapıyı zorladığını gören mağaza çalışanları şüpheliyi kovalarken, mağaza çalışan bir kadın ise şoka girdi.

Polisi gören hırsız laptopu yola fırlatarak kaçmaya çalıştı

Hırsızı kovalayan Ömer Gül, o sırada yoldan geçen polis aracını fark ederek durumu bildirdi. Polisleri gören hırsızlık zanlısı Bahri Y. , elindeki dizüstü bilgisayarı yola fırlatarak kaçmaya devam etti. Yaklaşık 100 metre ileride yakalanan zanlı, kelepçelenerek polis aracına bindirildi. Bir polis memuru da zanlının fırlattığı dizüstü bilgisayarı bulmak üzere yol üzerinde arama yaptı. Kısa sürede bulunan dizüstü bilgisayar incelenmek üzere emniyete götürülürken, zanlı alkollü olduğunu iddia ederek, serbest bırakılmasını istedi.

“Terlikle peşinden koştum”

Zanlıyı ayağında terlikle kovalayan mağaza çalışanı Ömer Gül, “Birdenbire dükkana girdi. Müşteri sandım. Ondan sonra baktım. Bilgisayarı aldı. Kaçtı. Arkasından yetişemedik. Ekipler geldi. Terlikle peşinden koştum. Ondan sonra bir ekip daha geldi. Hemen yakaladılar. Laptop çaldı. Polis arkadaş getiriyor. Yere attı laptopu” dedi.
Yaşanan hırsızlık, mağazanın güvenlik kameralarına yansırken, gözaltına alınan zanlı, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Caner Sönmez

 

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