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Güral Porselen yeni serisi Avanos'u tanıttı

Türkiye’de porselen sektörünün en önemli oyuncularından Güral Porselen, yeni serisi Avanos'u duyurdu. Kırmızı, turkuaz, yeşil, kahverengi, antrasit, Terra toprak ve Colorado Side seçeneklerinden oluşan serisini bahar ayında rengârenk sofralar kurmak isteyenlerin beğenisine sunulacak.

Güral Porselen yeni serisi Avanosu tanıttı

15 Mart 2018 11:14

Porselen denince akla ilk gelen markalardan Güral Porselen, bahar ayında yeni çıkardığı serisini açıkladı. Yapılan açıklamada; adını, güneşin dünyada en güzel battığı yerlerden biri olan Avanos’dan alan seri, bölgenin kültürünü ve dokusunu modern yaklaşımlar ve farklı renklerle sofralara taşıyacak. Bone porselenin en güzel örneklerinden Avanos serisinde, kullanıcılar ürünleri istedikleri sayıda ve renkte satın alarak kendi takımlarını oluşturabiliyor.

Kırmızı, turkuaz, yeşil, kahverengi, antrasit, Terra toprak ve Colorado Side seçeneklerine sahip seri, modern ve şık tasarımıyla dikkat çeken ve baharın tüm renklerini barındıran seride; düz, çukur, kayık tabaklar, kâse ve kahve fincanları yer alıyor.

Ayrıca seriye ve tüm ürünlerine özel fiyatlarla satış noktaları ve şirketin internet adresinden ulaşmak mümkün olduğu belirtildi.

 

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