Gurbetçi aile 8 aydır kayıp oğullarını arıyor

Avusturya'daki evinden "Türkiye'ye tatile gideceğim. Tatil sonrası da Almanya'ya yerleşeceğim" diyerek çıktıktan sonra en son Mersin'de görülen Hacı Bayram Bozdoğan ‘dan yaklaşık 8 aydır haber alınamıyor. Baba Kadir Bozdoğan ve anne Elif Bozdoğan aylardır bir haber alamadıkları çocuklarını aramak için Türkiye'ye geldi.

Bir yıl önce çıktığı evine bir daha dönmedi

21 yaşındaki Hacı Bayram Bozdoğan, geçen yıl 15 Eylül'de ailesiyle yaşadığı evinden Türkiye'ye tatile gelmek için ayrıldı. Bozdoğan, bir süre sonra telefonda görüştüğü ailesine Almanya'ya yerleşip orada hayatını sürdürmek istediğini söyledi. Ailesiyle en son 29 Ocak'ta görüşen Bozdoğan, Almanya'da olduğunu ve mutlu olduğunu söyledi. O günden sonra anne ve babası Bozdoğan'dan bir daha haber alamadı. Günlerce oğullarının kendisini aramasını bekleyen Kahramanmaraşlı gurbetçi aile, araştırmaları sonucunda oğullarının Almanya'da olmadığını öğrendi ve bunun üzerine Türkiye'ye gelerek oğullarını aramaya başladı. Çocuklarını bulmak için adeta iz süren gözü yaşlı aile, Hacı Bayram Bozdoğan için kayıp başvurusunda bulundu. Aile daha sonra oğullarının en son kaldığı Mersin'e gelerek burada aramalarına devam etti. Çabaları sonuçsuz kalan aile, bir kez daha hayal kırıklığı yaşadı.

"İşimi gücümü bırakıp oğlumu aramaya geldim"

Oğlunun bulunması için devlet büyüklerinden yardım isteyen baba Kadir Bozdoğan, "Oğlum 9'uncu ay 2017 yılında evden ayrıldı. Ben Türkiye'ye gideceğim ve ardından Almanya'ya yerleşip, hayatımı orada sürdüreceğim dedi. Bizden onay alıp çıktı. Ama onay vermesek de kanunlar müsaade ettiği için ayrılabilirdi.

En son Mersin'de bir otelde kalmış. Devlet büyüklerimize çağrı yapıyorum. Başkanımıza ve İçişleri Bakanımıza sesleniyorum. Başkanımız bizim değil bütün dünyanın başkanı. Emniyetin bu işi çözeceğine çok inanıyorum. Bizim bu işi çözme imkanımız kalmadı. İşimi gücümü bırakıp oğlumu aramaya geldim. Sağ olduğu haberini almak istiyorum. Onu alıp gidecek değilim. Kanunlar onu aramama izin vermiyor. Bu da bize sıkıntı yapıyor. Devletimiz bize bir haber versin" dedi.

Oğlunun zararlı alışkanlığı olup olmadığını bilmediklerini söyleyen Bozdoğan, "7 bin euro parası vardı yanında parası bitince mi başına bir şey geldi bilmiyoruz. Zararlı alışkanlığı var mı bilmiyoruz. Otelde alkol aldığını söylediler. İçişleri Bakanlığımıza çağrı yapıyorum. İstanbul'da bekliyorum bir yerden haber almak için. Oğlumdan en son konuştuğumuzda oğlum çok dost canlısı konuştu bizimle. Benim oğlum yaşıyorsa kanunen arama hakkım yok ama onun yaşadığını öğrenmek istiyorum babası olarak. Bu olay duyulacaktır. Biz sevindik oğluma Almanya iyi gelmiş diye. Evden ayrılırken biraz psikolojik rahatsızlıkları var gibiydi. Oğlum en kısa zamanda görüşürüz deyip kapattık telefonu. Biz Almanya'da olduğunu biliyorduk. Ama Türkiye'den çıkmadığını öğrendim. Oğlumu duyan gören varsa bütçemiz müsaade ettiğince onlara yardım edeceğiz. Sağ olduğunu gösteren bir fotoğraf istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Oğlumu 1 yıldır görmüyorum, hasretiyle yanıyorum"

Gözü yaşlı anne Elif Bozdoğan ise, "Oğlumu 1 yıldır görmüyorum, hasretiyle yanıyorum. Dönsün evine. Allah aşkına gören varsa haber versin. Konuşamıyorum bir sene oldu. Hayatından endişe ediyorum. Bize çok düşkündü. Biz çok birbirine bağlı bir aileydik. Perişan haldeyiz. Sizlerden yardım bekliyoruz. Öldük biz, öldük" diye konuştu.