Gurbetçi oyuncuların hafta sonu performansı

Barcelona'da forma giyen Arda Turan'dan, Villarreal'in gol ayağı Ene Ünal'a Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyen milli futbolcuların hafta sonu oynanan maçlardaki performanslarına göz attığımızda 90 dakika forma giyen tek isim olarak Wolfsburg'da oynayan Yunus Mallı dikkat çekiyor. Takımının deplasmanda Schalke 04 ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmaya ilk 11'de başlayan 25 yaşındaki oyuncu, 90 dakika sahada kaldı. Schalke'de forma giyen Kaan Ayhan ise söz konusu maçta kendine ilk 18'de yer bulamadı.

Bundeliga'da top koşturan bir başka isim olan Freiburg'un futbolcusu Çağlar Söyüncü, Stutgart ile oynanan mücadelenin 12. dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Freiburg, bu maçta Stutgart'a 3-0 mağlup oldu.

Borussia Dortmund'un Hannover 96'ya 4-2 yenildiği maça ilk 11'de başlayan Nuri Şahin ise 66 dakika sahada kalabildi ve daha sonra yerini Raphael Guerreiro'ya bıraktı. Dortmund'un bir başka Türk oyuncusu Ömer Toprak kadroya alınmadı.

Enes kadroda yok

Geçen sezon gösterdiği performansa La Liga'nın güçlü ekiplerinden Villarreal'e transfer olan Enes Ünal da takımının bu hafta ligde oynadığı Atletico Madrid maçında ilk 18'e giremedi. Enes, İspanyol ekibinde şu ana kadar 10 maça çıktı ve 1 gol attı.

Arda ve Emre şans bulamadı

Barcelona'da forma giyen ancak uzun zamandır şans bulamayan Arda Turan, Katalan ekibinin Athletic Bilbao'yu 2-0 mağlup ettiği maçta da kadroya alınmadı.

Sezon başında İspanya'nın Celta Vigo takımına transfer olan Emre Mor da bu hafta sonu şans bulamayan bir başka isim oldu. Celta'nın Malaga'ya 2-1 yenildiği karşılaşmada ilk 18'e alınmayan Emre, takımıyla şu ana kadar çıktığı 7 mücadelede 1 gol kaydetti.

Medipol Başakşehir'den İtalyan takımı Roma'ya giderek yaz transfer dönemine damga vuran isimlerin başında gelen Cengiz Ünder, takımının Bologna'yı 1-0 mağlup ettiği maçta ilk yedeklerde yer alsa da oyuna dahil olmadı. Genç oyuncu, yeni takımıyla şu ana kadar çıktığı 6 maçta golle tanışamadı.

İtaya Serie A bu hafta Milan-Juventus derbisine sahne oldu. Bu maçı bizim açımızdan önemli kılan bir diğer neden ise Milan forması terleten Hakan Çalhanoğlu. Yaz transfer döneminde kırmızı-siyahlılara transfer olan milli oyuncu, Juventus karşılaşmasına ilk 11'de başladı. 77 dakika sahada kalan Hakan, yerini Andre Silva'ya bıraktı. Hakan, Milan formasıyla çıktığı 15 maçta 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

