Gurbetçi vatandaşlara 'Dergilik' müjdesi

Turkcell'in dijital yayıncılık uygulaması ‘Dergilik’ ülke ve dünya gündemini yerel kaynaklardan takip etmek isteyen ama Türkiye dışında yaşayan Türk vatandaşlar için güncelleme yaptı. Uygulama hem gazete hem de dergileri mobil cihazlardan tek uygulamayla takip edebilecek.

Yayın sayısı 450’ye yaklaştı

Sadece Turkcell değil, tüm operatör kullanıcılarının yararlanabildiği 438 farklı yayına ulaşılan Dergilikte, 413’ü dergi olmak üzere 25 gazete okunabiliyor. Yapılan bilgilendirmede, okur sayısı her geçen gün artan Dergilik'te günde ortalama 150 bin dergi ve 35 bin gazete indirildiği kaydedildi.

