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Gurbetten geldiği gün soyuldu

Almanya'dan memleketi Kayseri'ye tatile gelen 38 yaşındaki Serap Yıldız'ın 30 bin TL değerindeki altınları, geldiği gün çalındı. Yardım toplama bahanesiyle eve gelen hırsızın, altınları çalma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Gurbetten geldiği gün soyuldu

06 Mayıs 2017 14:57

Almanya'dan ailesi ile hasret gidermek için memleketi Kayseri'ye gelen Serap Yıldız, geldiği gün hayatının şokunu yaşadı. Eşi ve çocukları ile beraber ailesinin kaldığı eve gelen Yıldız, uyuyan çocuklarını yataklarına koymak için içeri girdi. Çantasını kapı girişindeki masanın üzerine bırakan Yıldız, dışarı çıktığında çantasının açık olduğunu görünce durumdan şüphelendi. Çantasının içerisindeki altınları göremeyen Serap Yıldız, güvenlik kamerasının kayıtlarına bakınca, altınlarının hırsız tarafından çalındığını fark etti. Durumu polis ekiplerine haber veren Yıldız, altının çalan hırsızın biran önce yakalanmasını istiyor.

Yaşadığı olayı anlatan 38 yaşındaki gurbetçi vatandaş Serap Yıldız, "Almanya’dan 4 haftalığına tatile geldik. Eve geldiğimizde çocuklar uyumuştu. Eşimle beraber arabayı park ettikten sonra çocukları yataklarına koymak için içeri gittik. İçeri girdiğimde çantayı masaya bıraktım. İçeri girmemle çıkmam çok olmadı. Dışarı çıkıp çantama baktığımda altınların olmadığını fark ettim. Kamera kayıtlarında olayı görünce durumu polis ekiplerine haber verdim. Polis gelene kadar adama baktım ama göremedim. Cüzdanımda 15 TL vardı ama 15 TL’yi beğenmemiş. Altınları görünce alıp gitmiş. Hırsızın tez zamanda yakalanıp cezasını çekmesini istiyorum. 30 bin TL değerindeki altınlarımı alıp gitti" ifadelerini kullandı. 

Ali Göç

Etiketler: almanya, Serap Yıldız, soyuldu


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