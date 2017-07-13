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Gürbulak Sınır Kapısı'nda uyuşturucu operasyonu

Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza Ekipleri, Gürbulak Sınır Kapısı’nda yürüttükleri iki farklı operasyonda, piyasa değeri 3 milyon 820 bin TL olan 192 kilo 248 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Gürbulak Sınır Kapısında uyuşturucu operasyonu

13 Temmuz 2017 13:41

Gürbulak Sınır Kapısı’nda yürütülen ilk operasyon kapsamında, İran’dan İtalya’ya gitmek üzere gümrüklü sahaya gelen İran uyruklu R.G. idaresindeki cam levha yüklü tır, Gümrük Müdürlüğünce araç ve konteyner tarama sistemine sevk edildi. Aracın X-Ray taraması sonucunda dorse tabanında şüpheli yoğunluk tespit eden ekipler, aracı detaylı araması yapılmak üzere arama hangarına yönlendirdi.

Narkotik dedektör köpek marifetiyle yapılan aramada, dedektör köpeğin de şüpheli yoğunluğun tespit edildiği bölgeye tepki vermesi üzerine dorse tabanı matkap yardımıyla açıldı ve söz konusu bölgede 126 paket içerisinde 138 kilo 248 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza Ekiplerince yürütülen bir diğer operasyonda ise, İran’dan Almanya’ya gitmek üzere Gürbulak Gümrük Sahası’na gelen, İran uyruklu M.G.’nin sürücülüğünü yaptığı, A.T.’nin ise ikinci şoför olarak bulunduğu yapı malzemesi yüklü tırda X-Ray taraması sonucunda olağandışı yoğunluk tespit edildi. Macun kıvamındaki afyon sakızını dorsenin lastiklerini birbirine bağlayan silindir şeklindeki dingil tabir edilen bölgeye gizleyerek ülkeye sokmaya çalışan zehir tacirleri, Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü Ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. 

Yapılan ilave incelemelerde, demir kesme makinesi ile kesilerek açılan bölgeden 54 kilo afyon sakızı çıktı. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin 3 milyon 820 bin TL olduğu öğrenildi. 

Etiketler: Gürbulak Sınır Kapısı, sınır kapısı, uyuşturucu


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