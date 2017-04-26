Gürbüz: “Öğrenciler meslek seçimleri hakkında net bir bilgiye sahip değil”

24 - 25 Nisan 2017 tarihleri arasında Educaturk Yükseköğretim Aydın Fuarında üniversite stantlarına ilgi yoğundu. LYS’ye doğru ilerlerken öğrencilerin heyecanlı olduğunu gözlemlediklerini söyleyen Nişantaşı Üniversitesi Kurumsal İletişim Daire Başkanı Dilek Sevtap Gürbüz, LYS öncesi standa gelen öğrencilere moral verdi.

24 - 25 Nisan 2017 tarihleri arasında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen Educaturk Yükseköğretim Aydın Fuarı yaklaşık 20 vakıf ve devlet üniversitesi katıldı. En seçkin üniversite ve yüksekokulların temsilcileri ile buluşan Aydınlı öğrenciler, kariyer planlaması ile ilgili birçok seminere katıldı. LYS’ye doğru ilerlerken öğrencilerin heyecanlı olduğunu gözlemlediklerini söyleyen Nişantaşı Üniversitesi Kurumsal İletişim Daire Başkanı Dilek Sevtap Gürbüz, LYS öncesi standa gelen öğrencilere moral verdi. Öğrencilere gelecek planlarıyla ilgili önemli ipuçları veren Gürbüz şunları anlattı: “Üniversiteye gitmek isteyen öğrenciler, hazırlıklarını son sürat yapıyor. Ancak, meslek seçimleri hakkında net bir bilgiye sahip değiller. Kariyer planları hakkında henüz bir bilgileri yok. Öncelikli olarak hangi meslekte başarılı olabileceklerine karar vermeliler ve kariyer planı geliştirmeliler. Önlisans olsun lisans olsun hangi bölümü seçerlerse de, sadece bu bölümle yetinmeyip çift anadal, yandal, yüksek lisans ve İngilizceyi mutlaka bu planın içerisine koymalılar.”

“Sektörlere göre meslek ihtiyacı doğuyor”

Yükseköğrenime hazırlanan öğrencilere motivasyon seminerleri veren Dilek Sevtap Gürbüz, öğrencilerin yükseköğrenime hazırlanırken en çok motivasyona ihtiyaç duyduklarını anlattı. Nişantaşı Üniversitesi olarak en çok psikoloji, mimarlık, inşaat mühendisliği, anestezi, ilk ve acil yardım, gastronomi ve mutfak sanatları bölümlerine öğrenci yoğunluğu yaşadıklarını söyleyen Gürbüz, “Her 10 yılda bir gözde meslekler değişiyor ve sektörlere göre meslek ihtiyacı doğuyor. Bu nedenle, meslek seçerken mutlaka araştırmak gerekiyor. Bunun için en iyi yol, KPSS sonrası atama sayılarını ve devlet istatistik kurumunun verilerini incelemek. Elbette meslekleri araştırırken gözlemcilik yapmak en verimlisi. Fırsatları varsa avukatlık için bir hukuk bürosuna, hemşirelik için bir hastaneye gidip gözlemlemekte fayda var” şeklinde konuştu.

Educaturk kitap bağışı projesini Aydın’da da sürdürdü

Eğitim fuarlarını uzun yıllardır organize eden Boyut Fuarcılık (Educaturk), yaklaşık 12 yıldır başarılı bir şekilde sürdürdüğü “kitap bağışı” kampanyasına bu yıl Aydın’da devam etti. Boyut Fuarcılık Genel Müdürü Serkan Dündar, fuarı ziyarete gelen öğrenci ve öğretmenlere yanlarında birer kitap getirmeleri çağrısında bulunduklarını ve toplanan kitap ve romanları belirlenen kardeş okula ileteceklerini söyledi. Kahramanmaraş’tan Pazarcık Anadolu Lisesi’ni kardeş okul olarak belirlediklerini olarak açıklayan Dündar şunları anlattı: “Her yıl belli illerdeki fuarlarımızda kitap toplar ve bir kardeş okul seçerek bu okulumuza kitapları göndeririz. Böylelikle hem illerdeki okullarımız daha çok kitapla buluşuyor, hem de öğrenciler daha farklı kitaplar okuma fırsatını yakalıyorlar.”