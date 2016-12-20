Başbakan Binali Yıldırım ve Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikashvili gerçekleştirdikleri ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısın düzenledi.

Toplantıda konuşan Başbakan Binali Yıldırım, 15 Temmuz’da yaşanan darbe girişiminin ardından Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikashvili'nin Türkiye'yi ziyaret ettiğini hatırlatarak, "Darbe girişiminin hemen arkasında programını değiştirmedi ve bu ziyaret gerçekleştirdi. Türkiye bizimle olan dayanışmasını göstermiş oldu. Bugün Avrasya Tüneli muazzam bir proje. Bu proje Asya ve Avrupa’yı denizin 106.5 metre altından birleştiriyor. Bu projenin açılışına teşrif etmesi de bizi memnun etmektedir. Bu fırsatı değerlendirerek Gürcistan - Türkiye ilişkilerini bir kez daha gözden geçirme fırsatı bulduk. Yakın işbirliğimizin artarak devam edeceğinden endişemiz yok. Gürcistan’ın NATO ve AB dahil Avrupa Atlantik kurumları ile entegrasyon hedefini Türkiye olarak desteklemeye devam ediyoruz. Türkiye Gürcistan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edecektir. Var olan sorunların Gürcistan'ın egemenliğine saygı temelinde uluslararası tanınmış sınırlar ve toprak bütünlüğü içinde çözümlenmesi gerektiğine inanıyoruz. Sayın Başbakan’a Ahıska Türklerinin ana vatana dönüşü konusunda gösterdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Ahıska Türklerinin Gürcistan'a entegrasyonu konusunda her türlü desteğe hazır olduğumuz ifade etmek isterim" diye konuştu.

Gürcistan'ın 2007 yılından bu yana Türkiye'nin önemli bir ticaret ortağı olduğunu söyleyen Yıldırım, "Bunu daha da geliştirmeyi hedefliyoruz. Baküt - Tiflis - Kars demiryolu tamamlanma aşamasına gelmiş bulunuyor. Böylece tarihi ipek yolunu canlandırmayı başarmış olacağız" ifadelerini kullandı

Kvirikashvili: "Bölgesel güvenliğin sağlanması açısından Türkiye’nin rolü çok büyüktür"

Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikashvili ise Türkiye ile ilişkilerine büyük önem verdiklerini vurgulayarak, “Stratejik ve partnerlik ilişkilerimiz var, birçok alanda işbirliğimiz devam etmekte. Gürcistan’ın egemenliği ve toprak bütünlüğü ve NATO üyeliği konusunda Türkiye’ni desteği çok önemlidir. Bugün Avrasya Tüneli açılışına katılmaktan son derece memnunum. Avrasya Tüneli iki kıtayı birbirine bağlayarak yeni ulaşım imkanlarını ortaya koymakta. Gürcistan ve Türkiye’nin amacı, partnerlerimizle birlikte tarihi ipekyolunu canlandırmaktır. Bugün açılışını yapacağımız proje de bunun canlandırılmasında yeni bir ivme kazandıracaktır.

Gürcistan Türkiye ile her alanda ilişkilerini ve işbirliğini geliştirmeyi arzu etmektedir. Bizim ortak olarak gerçekleştirdiğimiz ulaşım ve enerji projelerimiz vardır. Sayın Başbakan ile birlikte çalıştığımız projeler var. Bunların arasında en önemlisi Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattıdır. Bunun en kısa sürede tamamlanması için elimizden geleni yapıyoruz. Güney enerji koridoru ve hazar enerji kaynaklarının batıya taşınması projeleri üzerine iki ülke olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

Bölgede istikrarın sağlanması amacıyla sorunların barışçıl yollardan çözümüne büyük önem verdiklerini ifade eden Kvirikashvili, “Sorunların mevcut uluslararası toplum tarafından tanınan sınırlar çerçevesinde toprak bütünlüğü çerçevesinde çözümlenmesi gerektiğine inanıyoruz. Bölgesel güvenliğin sağlanması açısından Türkiye’nin rolü çok büyüktür. Bu konuda Türkiye’yi tamamen destekliyoruz” şeklinde konuştu.

Türkiye’de yaşanan terör olaylarına da değinen Kvirikashvili, “Biz Gürcistan hükümeti olarak bütün terör saldırılarında hayatını kaybeden insanların ailelerine ve Türk hükümetine başsağlığı dileklerimizi ifade etmek istiyoruz. Terör eylemlerini şiddetle kınadığımı dile getirmek istiyoruz. Terörle mücadele konusunda tek çaremiz var daha fazla dayanışma ve işbirliği. Kardeş Türk halkına barış ve huzur dileriz” ifadelerini kullandı.



Ahmet Faruk Sarıkoç

