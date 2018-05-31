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Gürcistan başsavcısı istifa etti

Gürcistan Başsavcısı Irakli Shotadze, cinayet davası ile ilgili başlayan protestolar nedeniyle istifa etti.

Gürcistan başsavcısı istifa etti

31 Mayıs 2018 21:07

Gürcistan Başsavcısı Irakli Shotadze, iki gencin öldürülmesiyle ilgili bir dava nedeniyle protestocuların istifasını talep etmesinin ardından görevden ayrıldığını açıkladı. Shotadze internet sitesinde yayınladığı yazılı açıklamada, “Görevi bırakıyorum, adaletin yerini bulacağını umuyorum” dedi.

Aralık 2017’de, başkent Tiflis'te 51 numaralı okulun öğrencilerinden 16 yaşındaki David Saralidze ve Levan Dadunaşvili'nin Horava Caddesi'ndeki bir tartışmada bıçaklanarak öldürülmüştü. Öldürülen gençlerin katilleri bulunamamıştı. Öldürülen gençlerin akrabaları, çeşitli siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları Shotadze’yi protesto etmiş ve istifasını talep etmişti.  

İlkin Hüseynov
 

 

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