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Gürcistan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu tarihi belli oldu

Gürcistan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu tarihi belli oldu
Gürcistan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu tarihi belli oldu

Gürcistan Merkezi Seçim Komisyonu cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunun 28 Kasım'da yapılacağı açıkladı.

Gürcistan Merkezi Seçim Komisyonu (MSK) düzenlediği toplantıda cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunun 28 Kasım'da gerçekleştirilmesini kararlaştırdı. Seçim komisyonunun tarafından yapılan açıklamada toplantıda cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunun sonuçları özetlendiği, ikinci tur seçimlerinin 28 Kasım'da yapılacağına ilişkin son protokolün MSK başkanı Tamar Jvania tarafından imzalandığı belirtildi. 

28 Kasım'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda iktidar partisi tarafından desteklenen bağımsız aday Salome Zurabişvili ve "Güç Birliktedir" ittifakının adayı Grigol yarışacak.
Gürcistan'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu ise 28 Ekim'de gerçekleştirilmişti.  

İlkin Hüseynov 

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