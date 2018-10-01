Gürcistan, Fransız hava savunma sistemlerini teslim aldı

Gürcistan Savunma Bakanlığı resmi sitesinde yapılan açıklamada, bugünden itibaren Gürcistan'ın hava sahasında daha güvenli ve etkili bir şekilde kontrol edileceği ifade edildi. Açıklamada, Fransa şirketleri ile imzalanmış anlaşma ile sağlanan radar istasyonları, mobil yönetim ve raporlama ve zenit-füze sistemlerinin artık Gürcistan'da olduğu kaydedildi.

Gürcistan'ın Hava Kuvvetleri Günü, başkent Tiflis'te yer alan Alekseevka Askeri Havalimanında düzenlenen töreninde Thales Las ve MBDA'dan alınan, radar istasyonları, mobil yönetim ve raporlama ve zenit-füze sistemlerinin sergisi yapıldı. Törene, Gürcistan Başbakanı Mamuka Baktahdze, Savunma Bakanı Bakanı Levan İzoria, Genelkurmay Başkanı tümgeneral Vladimer Çaçibaia ve diğer ilgili davetliler katıldı.

Törende konuşma yapan Gürcistan Başbakanı Mamuka Baktahdze, bugünden itibaren Gürcistan Hava Sahası daha güvenli ve kaliteli bir şekilde kontrol edileceğini söyledi. Başbakan Baktahdze, Gürcistan Askeri Havacılığı 26 yıllık tecrübeye sahip olduğunu hatırlatarak, “Bildiğiniz gibi, hava sahası ülkemizin savunmasının en önemli bileşenlerinden biridir ve koruması bir ülkenin menfaatidir. Bu durumda, Gürcistan'a müttefik ve ortak ülkeleri yardım ediyor” dedi.

İlkin Hüseynov

