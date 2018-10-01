İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gürcistan, Fransız hava savunma sistemlerini teslim aldı

Gürcistan, Fransız hava savunma sistemlerini teslim aldı
Gürcistan, Fransız hava savunma sistemlerini teslim aldı

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te Alekseevka Askeri Havalimanı’nda Fransız şirketlerden satın alınan hava savunma sistemlerinin sergisi yapıldı.

Gürcistan Savunma Bakanlığı resmi sitesinde yapılan açıklamada, bugünden itibaren Gürcistan'ın hava sahasında daha güvenli ve etkili bir şekilde kontrol edileceği ifade edildi. Açıklamada, Fransa şirketleri ile imzalanmış anlaşma ile sağlanan radar istasyonları, mobil yönetim ve raporlama ve zenit-füze sistemlerinin artık Gürcistan'da olduğu kaydedildi. 

Gürcistan'ın Hava Kuvvetleri Günü, başkent Tiflis'te yer alan Alekseevka Askeri Havalimanında düzenlenen töreninde Thales Las ve MBDA'dan alınan, radar istasyonları, mobil yönetim ve raporlama ve zenit-füze sistemlerinin sergisi yapıldı. Törene, Gürcistan Başbakanı Mamuka Baktahdze, Savunma Bakanı Bakanı Levan İzoria, Genelkurmay Başkanı tümgeneral Vladimer Çaçibaia ve diğer ilgili davetliler katıldı. 

Törende konuşma yapan Gürcistan Başbakanı Mamuka Baktahdze, bugünden itibaren Gürcistan Hava Sahası daha güvenli ve kaliteli bir şekilde kontrol edileceğini söyledi. Başbakan Baktahdze, Gürcistan Askeri Havacılığı 26 yıllık tecrübeye sahip olduğunu hatırlatarak, “Bildiğiniz gibi, hava sahası ülkemizin savunmasının en önemli bileşenlerinden biridir ve koruması bir ülkenin menfaatidir. Bu durumda, Gürcistan'a müttefik ve ortak ülkeleri yardım ediyor” dedi.  

İlkin Hüseynov
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.