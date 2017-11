Gürcistan ile Türkiye arasında et kaçakçılığını önlemek için sıkı işbirliği geliyor

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin geçtiğimiz günlerde Gürcistan ile Türkiye arasındaki et kaçakçılığına dikkat çekerek yaptığı "Geçmişte et kaçakçılığı ile ilgili birçok yakalamalarımız mevcut. Bunlar çeşitli vasıtalarla hatta kendi vücutlarına etleri sararak sınır kapılarından geçirmeye çalışan kaçakçılar vardı. Şu an et fiyatları düştüğü için herhalde et kaçakçılığı azalır diye düşünüyorum" açıklamalarının ardından iki ülke arasında bu konuyla ilgili çalışma başlatıldı.

Trabzon ziyareti kapsamında Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TSO) Trabzonlu iş adamları ile bir araya gelen Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti Başbakanı Zurab Pataradze, yaşanan et kaçakçılığı ile ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Pataradze, kendi özerk bölgelerinde olan Sarp Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye kaçak et geçişlerinin önlenmesi için Türkiye ile sıkı bir işbirliği içerisine girdiklerini söyledi.

Sarp Sınır Kapısı'ndan kaçak et geçişleriyle ilgili Artvin Valiliği ile Gürcistan Acara Özerk Cumhuriyeti arasında ayda en az bir kere toplantı yapılmasını kararlaştırdıklarını kaydeden Acara Özerk Cumhuriyeti Başbakanı Zurab Pataradze, "Konudan haberimiz var. Çok büyük titizlikle bu konuyu yakından takip ediyoruz. Sadece et kaçakçılığı değil, her türlü yasa dışı konularla ilgili işbirliği yapacağız. Dolayısıyla konuyla ilgili Artvin'e ve Trabzon'a yaptığımız bu ziyaretler bizim için de fırsat oldu. Sarp Sınır Kapısı Mülkü İdari Amiri olan Artvin Valisi ile görüştük. Aldığımız karar doğrultusunda her ay bir, daha önemli bir sorun olması durumunda ise iki kez toplanacağız ve bu sorunları çözeceğiz. Acara Özerk Cumhuriyeti olarak gümrükteki personelimiz, polisimiz, kaçakçılık konusunda çok ciddi işbirliği içerisindeler. Bunun önlenmesi konusunda hep birlikte çalışıyoruz” diye konuştu.

Bekir Koca-Ozan Köse