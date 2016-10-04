Şavşat ilçesinin Aşağıkoyunlu köyünde Gürcistan Krallığı’nı ‘Altın Çağı’ olarak bilinen 1184-1213 yılları arasında yöneten ünlü kraliçe Tamara’ya ait olduğu bilinen ‘Tamara Odaları’ ve yanı başındaki ‘Suatılan Şelalesi’ turizme açılmayı bekliyor. 2014 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Aşağıkoyunlu Köyü merkezinden Tamara Odaları Mevkiine kadar yapılan 2 kilometrelik patika yol sayesinde bir saatlik yürüyüş ile odalara ve şelaleye ulaşılabiliyor. Sarp kayalıkların üzerinde bulunan Tamara Odaları'nın bazı bölümlerine ise amatör definecilerin tahrip etmesi nedeniyle ulaşılamıyor.

Bölge macera tutkunlarının uğrak yeri olmaya aday

Tamara Odaları'nı inceleyerek, Suatılan Şelalesi'ne iple inen doğa sporcusu ve macera tutkunu Orhan Şentürk, Türkiye’nin değişik yerlerine giderek kanyonlarda geçiş yaptığını söyledi. Şelalelere iplerle inen Şentürk, el değmemiş yerleri incelemenin kendisine keyif verdiğini söyledi. Türkiye’nin doğal güzelliklerine yeterince değer verilmediğini kaydeden Şentürk, Artvin’in Şavşat ilçesindeki Tamara Odaları ve aynı bölgedeki Suatılan Şelalesi'nin bunlardan biri olduğunu belirtti. Şentürk "Amacım Türkiye’de şelaleleri bir kitapta toplamak. Doğanın vahşi güzelliklerinde görsel güzelliklere tanık oluyoruz. Türkiye’de yüzlerce el değmemiş galeriler var. Bu güzelliklerin koruma altına alınması gerekiyor” dedi.