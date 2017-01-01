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Gürcistan yeni yıla coşkuyla girdi

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te toplanan binlerce kişi düzenlenen havai fişek gösterisi eşliğinde 2017’ye coşkuyla girdi.

Gürcistan yeni yıla coşkuyla girdi

01 Ocak 2017 09:47
Gürcistan yeni yıla coşkuyla girdi - Tıkla İzle

Gürcistan’da yeni yıl kutlamalarının bu yılki adresi başkent Tiflis oldu. Binlerce vatandaş saatler öncesinde eğlencelerin gerçekleştirileceği meydanlara akın etti. Yeni yıl kutlamaları kapsamında otobüsler de ücretsiz hizmet verdi. Saatler öncesinden başlayan kutlamalara katılan vatandaşlar, düzenlenen konserlerle yılın ilk dakikalarına merhaba dedi. Geri sayımın ardından yeni yıla havai fişek gösterileri ile giren vatandaşlar, coşkuyla birbirine sarıldı. Gürcistan’da vatandaşlar sabahın ilk saatlerine kadar eğlendi. 

Svetlana Alimova


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