Gürcistan’da yeni yıl kutlamalarının bu yılki adresi başkent Tiflis oldu. Binlerce vatandaş saatler öncesinde eğlencelerin gerçekleştirileceği meydanlara akın etti. Yeni yıl kutlamaları kapsamında otobüsler de ücretsiz hizmet verdi. Saatler öncesinden başlayan kutlamalara katılan vatandaşlar, düzenlenen konserlerle yılın ilk dakikalarına merhaba dedi. Geri sayımın ardından yeni yıla havai fişek gösterileri ile giren vatandaşlar, coşkuyla birbirine sarıldı. Gürcistan’da vatandaşlar sabahın ilk saatlerine kadar eğlendi.

Svetlana Alimova