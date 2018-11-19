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Gürcistan'da banka borçları siliniyor

Gürcistan'da banka borçları siliniyor
Gürcistan'da banka borçları siliniyor

Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze, “600 binden fazla vatandaşımızın bankalara olan borcu silinecek” dedi.

Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze, kabine toplantısı öncesi düzenlediği basın toplantısında, “Bankalara, online kredi veren finans kurumları ve diğer finans kurumlarına olan borçlar silinecek” diyerek ülkedeki 600 bin kişinin borçlarından kurtulacağı müjdesini verdi. “Halkımız yeni yıla borçsuz girecek” diyen Bakhtadze, silinecek tutarın yaklaşık 562 milyon dolar olduğunu açıkladı. 

Alınan kararla vatandaşların borçlarının sıfırlandığının altını çizen Başbakan Bakhtadze, “Kara listede gösterilen kredilerin yaklaşık yüzde 95'i, her biri 755 dolardan az olan borçlardan oluşuyor. Borç tespiti çalışmalarımız devam ediyor. Kredi borçlarının ödenmesi 15 Aralık'ta başlayacak ve 31 Aralık'ta sona erecek” diye konuştu.  

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