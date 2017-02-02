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Gürcistan’da ev çöktü: 1 ölü

Gürcistan’da çatısı karın ağırlığına dayanamayan ev çöktü. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti.

Gürcistanda ev çöktü: 1 ölü

02 Şubat 2017 14:03

Gürcistan’ın batısında Helvaçauri bölgesinde yoğun kar yağışı bir evin çökmesine neden oldu. Karın ağırlığına dayanamayarak çöken evde 5 kişinin bulunduğu ifade edildi. 60 yaşındaki Tamaz Gorgadze’denin hayatını kaybettiği olayda, 3 kişi de kurtarıldı. Kurtarılanlar arasında bulunan hamile bir kadın hastaneye kaldırıldı. Haber alınamayan 19 yaşındaki Lado Gorgadze‘yi arama çalışmaları sürüyor.

Evi çöken ailenin komşusu Zeinad Nagaidze, olayın sabah saatlerinde meydana geldiğini ifade ederek, “Hamile bir kızı vardı ve hastaneye götürüldü. Bir kişi öldü ve 19 yaşındaki gençten haber alınamıyor” dedi.

Mariam Kartvelidze ise evin çökmesiyle yaşanan sarsıntıyı hissettiklerini kaydederek, “Buraya geldik ve çöken evin gördük. Her şey yerle birdi. Hamile kızı ve eşi hızlıca kurtarıldı. Evin neden çöktüğünü bilmiyoruz ama yoğun kar yağışı nedeniyle çökmüş olabilir” diye konuştu.

(Svetlana Alimova / İHA)

Etiketler: çökme, ev, Gürcistan


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