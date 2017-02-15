İki yıldır balıkçı teknesinde çalışan ve Karadeniz’de balık avına katılan Bahadır Türkyılmaz (17), 20 gün önce çalıştığı balıkçı teknesi Gürcistan-Abhazya karasularında iken bir anda gemiden kayboldu. Denize düştüğü iddia edilen Bahadır Türkyılmaz’dan bir daha haber alınamadı.

10 yıl önce eşinden boşandığı için oğlu ile birlikte kalan anne Safiye Çetin, oğlundan haber almak için çalmadık kapı bırakmadı. Ancak hiç bir sonuç alamayan acılı anne Safiye Çetin, her gün Ordu sahilinde havanın soğuk olmasına aldırmadan oğlunun yolunu gözlüyor.

Elinde oğlunun fotoğrafı ile ufuklara bakarak ondan bir haber bekleyen acılı anne Safiye Çetin, “Oğlumun Gürcistan-Rusya arasında gemiden denize düştüğünü söylüyorlar ama gören yok. Gemideki 25 kişinin içerisinde gören yok. En son sabah saat 5’te görülmüş, ondan sonra gören yok diyorlar. Hopa’ya gelince bana haber verdiler. 20 gündür haberini alamıyorum yavrumun” dedi.

"Denize düştüğüne inanmıyorum"

Oğlunun gemiden düşecek kadar acemi olduğuna inanmadığını belirten Safiye Çetin, ”Oğlum 2 senedir balığa gidiyordu. Denize düştüğüne inanmıyorum. 2 senedir gittiği için acemiliği yoktu. Benden bir şeyler saklandığını düşünüyorum. O kadar kişinin içinde bir kişi de mi görmedi? Çocuğumun bir yerlerde saklandığını düşünüyorum. Hiç öldüğüne ihtimal vermiyorum” diye konuştu.

METİN AKYÜREK