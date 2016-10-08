TSİ 07.00’de başlayan oy verme işlemi TSİ 19.00’da sona erecek. 3 buçuk milyondan fazla Gürcü, parlamentoda kendilerini temsil edecek milletvekillerini seçmek için oy kullanacak. 20’den fazla siyasi parti ve 816 milletvekili 150 üyeli parlamentoya girebilmek için mücadele ediyor. Ancak asıl yarışın eski Başbakan Bidzina İvanishvili’nin kurucusu olduğu iktidardaki Gürcistan Hayali Partisi ile Cumhurbaşkanı eski Mikheil Saakashvili’nin kurucusu olduğu muhalefet Birleşik Ulusal Hareket Partisi arasında geçmesi bekleniyor. Seçimi 111 yerel ve 55 uluslararası örgüt seçimi takip ediyor.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelashvili oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamada bulundu. Bugün çok önemli bir demokratik çaba gösterildiğini ifade eden Margvelashvili, parlamentoya milletvekili seçmek için oy kullandıklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Margvelashvili Parlamentonun ülkeye daha iyi bir gelecek getireceğini bildirdi.

Muhalefet Birleşik Ulusal Hareket Partisi milletvekili David Bakradze ise, Gürcistan’ın gelecek 4 yıl içinde nasıl yönetileceğine dair önemli bir seçim yaptıklarını belirterek, birçok vatandaşın istikrarsızlığı ve yüzleştirmeyi ortaya çıkarmak istediğini belirtti. Gürcü halkının kendi gelecekleri ve ülke geleceklerini düşünerek oy kullanacaklarını bildiren Bakradze, bunun da Gürcistan’ı Avrupa demokrasisine dönüştürecek etkin bir gelecek olacağını dile getirdi. Bakradze, oldukça güvenli ve başarılı bir seçim geçireceklerine inandığını sözlerine ekledi.

