Gürcistan’da hükümet karşıtı protesto

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’teki parlamento binası önünde toplanan binlerce kişi, geçen yıl aralık ayında öldürülen oğlu için adalet arayan Zaza Saralidze ile birlikte hükümet karşıtı protestolar düzenledi. Protestocular, eylemde “Beni öldürme” şeklinde sloganlar atarak, “Zaza Saralidze'ye adalet” yazılı pankartlar taşıdı. Gösteriler esnasında konuşan Saralidze ise, “Amacım adaletin yerini bulması ve oğlumun katillerinin cezalandırılması” ifadelerini kullandı.

Gürcü İçişleri Bakanı Giorgi Gakharia defalarca görüştüğünü belirten Saralidze bu görüşmelerin hiçbir icraata dönüşmediğini söyleyerek, “Ben bir öldürülen evlat babası olarak adalet yerini bulsun, oğlumun katilleri en ağır şekilde cezalandırılsın istiyorum. Bu işte eli olan tüm suçluların cezalandırılması istiyorum, mevcut adaletsiz sistem ise istifa etmeli ve dağılmalı” şeklinde konuştu.

Eylemin organizatörlerinden Zviad Kuprava ise basıma yaptığı açıklamada, Bu protestolar, halkın sabrının taştığını gösteriyor. Biz adaletsizliğe ve zulme hayır diyoruz” şeklinde konuştu. Yargı sisteminin değişmesi gerektiğini söyleyen Kuprava, “Bu sistem, insan haklarını yok sayan ve yok eden bir sistemdir. Sistemin değişmesi gerektiğini halk yaptığı protestolarda gösteriyor. Bu kesinlikle gerçekleşecek” ifadelerini kullandı.

Aralık 2017’de, başkent Tiflis'te 51 numaralı okulun öğrencilerinden 16 yaşındaki David Saralidze ve Levan Dadunaşvili'nin Horava Caddesi'ndeki bir tartışmada bıçaklanarak öldürülmüştü. Öldürülen gençlerin katilleri bulunamamıştı. Öldürülen gençlerin akrabaları, çeşitli siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları Shotadze’yi protesto etmiş ve istifasını talep etmişti. Daha sonrasında ise Gürcistan Başsavcısı Irakli Shotadze, cinayet davası ile ilgili başlayan protestolar nedeniyle istifa ettiğini duyurmuştu.

İlkin Hüseynov

