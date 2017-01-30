13 bin metrekarelik alanın kullanılamaz hale geldiği yangın, itfaiyenin 6 saatlik çalışmaları sonucu söndürüldü.

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te sabah saatlerinde “Çocuk Dünyası” adlı ticaret merkezinde yangın çıktı. Kentin Didube bölgesinde bulunan ticaret merkezi binası kullanılamaz hale geldi. Yaklaşık 30 itfaiyeci 6 saatlik çalışma sonucunda yangını söndürmeyi başardı. Yetkililer, herhangi bir can kaybının yaşanmadığını ifade ederek, bir itfaiye erinin hafif şekilde yaralandığını dile getirdi. Acil Durum Birimi tarafından yapılan açıklamada ticaret merkezinin yakınlarında bulunan marketler, mağazalar ve depoların yer aldığı 13 bin metrekarelik alanın yandığı ifade edildi. Yangınla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Ticaret merkezi içinde mağazaları bulunan bazı tüccarlar, yangının kasti olarak çıkarıldığını savundu. Binanın açık arttırmada satıldığını ifade eden tüccarlar, kendilerinin binayı terk etmelerini sağlamak için kasti olarak yakıldığını dile getirdi.

Tiflis Belediye Başkanı Davit Narmania, ticaret merkezini ziyaret ederek, tüccarların büyük kayıp yaşadığını dile getirdi. Acil Durum Birimi Temsilcisi David Gelashvili, büyük bir alanın yandığını ifade ederek, 32 itfaiye biriminin yangını kontrol altına alma çalışmalarına katıldığını ancak yangının 5 dakika sonra bütün binaya sıçradığını dile getirdi.

Svetlana Alimova