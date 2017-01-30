Diğer
Kategoriler

Gürcistan'da korkutan yangın

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te bulunan ticaret merkezinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında bir itfaiyeci hafif şekilde yaralandı.

Gürcistanda korkutan yangın

30 Ocak 2017 12:15
Gürcistan'da korkutan yangın - Tıkla İzle

13 bin metrekarelik alanın kullanılamaz hale geldiği yangın, itfaiyenin 6 saatlik çalışmaları sonucu söndürüldü. 

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te sabah saatlerinde “Çocuk Dünyası” adlı ticaret merkezinde yangın çıktı. Kentin Didube bölgesinde bulunan ticaret merkezi binası kullanılamaz hale geldi. Yaklaşık 30 itfaiyeci 6 saatlik çalışma sonucunda yangını söndürmeyi başardı. Yetkililer, herhangi bir can kaybının yaşanmadığını ifade ederek, bir itfaiye erinin hafif şekilde yaralandığını dile getirdi. Acil Durum Birimi tarafından yapılan açıklamada ticaret merkezinin yakınlarında bulunan marketler, mağazalar ve depoların yer aldığı 13 bin metrekarelik alanın yandığı ifade edildi. Yangınla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Ticaret merkezi içinde mağazaları bulunan bazı tüccarlar, yangının kasti olarak çıkarıldığını savundu. Binanın açık arttırmada satıldığını ifade eden tüccarlar, kendilerinin binayı terk etmelerini sağlamak için kasti olarak yakıldığını dile getirdi.

Tiflis Belediye Başkanı Davit Narmania, ticaret merkezini ziyaret ederek, tüccarların büyük kayıp yaşadığını dile getirdi. Acil Durum Birimi Temsilcisi David Gelashvili, büyük bir alanın yandığını ifade ederek, 32 itfaiye biriminin yangını kontrol altına alma çalışmalarına katıldığını ancak yangının 5 dakika sonra bütün binaya sıçradığını dile getirdi. 

Svetlana Alimova

Etiketler: Gürcistan, yangın


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DÜNYA VİDEO GALERİ
DÜNYA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara 3°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 1°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!