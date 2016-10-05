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Gürcistan’da muhalif milletvekilinin aracında patlama

Gürcistan’da Birlik Ulusal Hareketi Partisi milletvekillerinden Givi Targamadze’nin aracında, kendisi ve şoförü içindeyken patlama meydana geldi. Olayda Targamadze yara almazken 4 kişi yaralandı.

Gürcistanda muhalif milletvekilinin aracında patlama

05 Ekim 2016 12:05

Gürcistan’da dün akşam saatlerinde Birlik Ulusal Hareketi Partisi milletvekillerinden Givi Targamadze’nin aracı kendisinin de içinde bulunduğu sırada patladı. Başkent Tiflis’te Özgürlük Meydanı yakınlarında meydana gelen olayda milletvekili ve şoförü kazayı zarar görmeden atlatırken, olay yerinden geçen biri ağır 4 kişi de yaralandı. Şiddetli patlama sonucu araç kullanılamaz hale geldi. Aracın uzaktan kumandalı patlayıcı ile patlatıldığından emin olduğunu ifade eden Targamadze, patlayıcının aracın arka kısmını yerleştirildiğini iddia etti. Targamadze, olay sırasında şoförünün yanındaki yolcu koltuğunda oturduğunu söyledi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikashvili ise, Targamadze’nin aracının patlatılmasının devlete yönelik bir sabotaj olduğunu ifade etti. Olayın sorumlularının en kısa sürede yakalanacağını söyleyen Kvirikashvili, saldırının aynı zamanda ülkenin düşmanları tarafından seçim öncesinde istikrarsızlığı körüklemek için gerçekleştirilen bir provokasyon olduğunu belirtti.
 

Etiketler: Birlik Ulusal Hareketi Partisi, Gürcistan


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