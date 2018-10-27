Gürcistan'da seçim maratonu yarın başlıyor

Gürcistan, yeni cumhurbaşkanını seçmek için yarın sandık başına gidecek. Seçimde 25 aday kıyasıya rekabet edecek. Seçmenler Cumhurbaşkanını altı yıllığına seçmeleri için yarın oyunu kullanacak. Yarın yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 3 milyon 518 bin 890 seçmen oy kullanacak.

Ülkenin dört bir yanında sabah 08.00 sularında başlayan oy kullanma işlemleri saat 20.00'ye kadar sürecek. Ülke genelinde 3 milyon 518 bin 890 seçmen, 3 bin 600 sandıkta oy kullanacak. Oy verme işlemlerinin bitimiyle sayım işlemlerine geçilecek. İlk turda kazanmak için adaylardan birinin yüzde 50'nin üzerine çıkması gerekiyor. Ülkede yapılan anketlere göre ise seçimin ikinci tura kalacağı belirtiliyor.

Favori adaylar

Favori adaylar arsında bulunan 66 yaşındaki Salome Zurabişvili iktidarda olan Gürcistan Rüyası Partisi tarafından destekleniyor. Herhangi bir partiye bağlı olmayan bağımsız Zurabişvili, devlet ve halk arasında arabulucu olacağına söz veriyor. 10 yıl önce Rusya-Gürcü Savaşı'nı başlatanın Gürcistan olduğunu söylemiş olmasıyla tepki çeksede Zurabişvili'nin bir sonraki cumhurbaşkanı olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Bir diğer aday 60 yaşındaki Grigol Vashadze ise eski Cumhurbaşkanı Mikheil Sakaşvili tarafından kurulan ana muhalefet partisi Birleşik Birleşik Ulusal Hareketi'nin adayı. Vashadze seçim kampanyasında erken parlamento seçimlerini yapıp yeni bir koalisyon hükümeti kurmayı vaat ediyor. Vashadze, 2008-2012 yılları arasında Gürcistan Dışişleri Bakanı olarak görev yapmıştı. 2017 yılında ise belediye seçimlerine katılmış oyların yüzde 27'sini almıştı.

Avrupa Gürcistan Partisi'nin adayı 46 yaşındaki Davit Bakradze ise aktif bir cumhurbaşkanı olacağını vaat ediyor. Parlamentoda yaptığı iyi işlerle gündeme gelen Bakradze, emekli maaşlarını arttırmayı, yurt dışında eğitim programlarını arttıracağını söylüyor. 2008-2012 yıllarında Meclis Başkanlığı görevini yürüten Bakradze'nin farklı kesimleri bir araya getirebileceği belirtiliyor.

Öte yandan yeni cumhurbaşkanının seçilmesinin ardından yürürlüğe girecek anayasa değişiklikleri ile cumhurbaşkanı olacak kişi 2024 yılından itibaren 300 üyeli bir Seçmenler Kurulu tarafından seçilecek. Şu anki Devlet Başkanı Giorgi Margvelaşvili yeniden aday olmadı.

Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze, cumhurbaşkanlığı seçimleriyle önemli bir demokrasi testi yapılacağını açıklayarak seçmenleri oy kullanmaları için sandığa çağırdı.