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Gürcistan’da üç bakanlık kaldırıldı

Gürcistan'ın yeni Başbakanı Mamuka Bakhtadze düzenlediği basın toplantısında üç Bakanlığı kaldırdığını duyurdu.

Gürcistanda üç bakanlık kaldırıldı

26 Haziran 2018 19:46

Gürcistan’ın yeni Başbakanı Mamuka Bakhtadze düzenlediği basın toplantında hükümet sistemi ile alakalı yaptığı değişiklikleri duyurdu. Baktadze, Kültür ve Anıt Koruma Bakanlığının Eğitim ve Bilim Bakanlığı ile, İcra ve Duruşma Bakanlığının ise Adliye Bakanlığı ile birleştirildiğini duyurdu. Bunun yanı sıra Mülteciler Bakanlığı kaldırılarak yetkilerinin 3 devlet kurumu arasında dağıtılacağını, Din İşleri Devlet Ajansı’nın ise Barış ve Vatandaş Beraberliği Bakanlığının bir bölümü ile birleşeceğini duyurdu.

Yeni Gürcistan Başbakanı Bakhtadze’nin başkanlığındaki 14 bakanlıktan oluşan geçici bir hükümet 20 Haziran'dan beridir faaliyet gösteriyor. Hükümetin yeni yapısı yakında güvenoyu için parlamentoya sunulacak.  

İlkin Hüseynov
 

 

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