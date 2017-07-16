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Gürcistan'dan Bulgaristan'a festivale giden otobüs Giresun'da kaza yaptı: 38 yaralı

Gürcistan'dan Bulgaristan'a, yaşları 9-13 arası Gürcü öğrenci dans ekibini taşıyan tur otobüsü, Giresun'da kaza yaptı. Kazada 38 kişi yaralandı.

Gürcistandan Bulgaristana festivale giden otobüs Giresunda kaza yaptı: 38 yaralı

16 Temmuz 2017 07:46
Giresun'da trafik kazası: 38 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, saat 05.00 sıralarında Gürcü öğrencileri taşıyan tur otobüsü lastiğinin patlaması sonucu Giresun'un Eynesil ilçesi devlet sahil yolunda kaza yaptı. OT505 OT plakalı şoförünün ismi belirlenemeyen tur otobüsü tekerinin patlaması ile birlikte kontrolden çıkarak ilk önce bir aydınlatma direğine, sonra refüje çıkarak devrildi. Kazada çoğunluğun çocuk olduğu 38 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine gelen Trabzon Büyükşehir ve Giresun Belediyesi itfaiye ekipleri ve 112 sağlık ekipleri yaralılara müdahale ettiler. Araç içerisinde sıkışan bir kişi Trabzon Büyükşehir Belediyesi kurtarma ekibi tarafından araç içinde sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralılar çevre ilçelerdeki hastanelere sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor. 

Ersen Küçük - Fikret Bodur

Etiketler: Giresun, kaza, tur otobüsü


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