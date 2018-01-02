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Gürcistan’dan geldi, fiyatı 7,5 TL'ye düştü

Gürcistan ve Rusya karasularında Türk balıkçılar tarafından avlanan hamsi, Doğu Karadeniz illerinde tezgahlarda yerini almaya başladı. Uzun bir aranın ardından tezgahları dolduran hamsinin fiyatı da 25 TL'lerden 7,5 TL'lere geriledi.

Gürcistandan geldi, fiyatı 7,5 TLye düştü

02 Ocak 2018 13:31

Gürcistan karasularında 1 Ocak'tan itibaren avlanmaya başlayan Türk balıkçılar memleketlerine hamsi göndermeye başladı. Hamsinin artık yurda dönüş yaptığını belirten balıkçılardan Serdar Sarıkaya, “Aylar sonra hamsimiz ilk kez yurda dönüş yaptı. İnşallah bundan sonra da bol olmasını bekliyoruz. Havalar soğudukça hamsi bu tarafa doğru dönüş yapıyor. Şu an tezgahımızda Gürcü hamsisi yer alıyor. Son bir ay öncesine kadar ilk kez bugün itibariyle bol oldu. İnşallah daha da bol olacağını umut ediyoruz. Fiyat olarak uzun bir aradan sonra ilk kez 7.5 TL’ye satıyoruz. Daha önce kilosunu 15-25 TL’ye satıyorduk. Son 1 aydır en ucuz fiyattan satıyoruz” dedi.

Uzun yıllar balıkçılık sektörüyle uğraşan Zeki Özçilingir de iki hafta öncesine kadar hamsinin olmadığını bugün itibariyle ise tezgahlarda bol olduğunu belirterek “İki günden beri tezgahlarımız dolu. Yaklaşık 2 haftadır hamsi yoktu ilk kez bugün bol oldu. Hem Hopa’dan hem de Gürcistan’dan geliyor. Son 1 aydır ilk kez hamsinin fiyatı bu kadar ucuz oldu. Şu anda hem vatandaş hem de biz memnunuz” diye konuştu.

Bekir Koca - Ozan Köse
 

 

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