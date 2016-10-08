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"Gürcistan’la 2. sınır kapısında mütabakata varıldı"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Sarp Sınır Kapısının ihtiyacı karşılayacak şekilde yapılması için ihalesini yaptıklarını, Gürcistan ile yapılan görüşmeler neticesi ikinci sınır kapısı olan Muratlı’nın da açılması için de mutabakata vardıklarını söyledi.

&quot;Gürcistanla 2. sınır kapısında mütabakata varıldı&quot;

08 Ekim 2016 16:21

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, bir dizi incelemelerde ve ziyaretlerde bulunmak adına Kahramanmaraş’a geldi. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, ilk olarak Kahramanmaraş Valiliğini ziyaret etti. Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Kahramanmaraş Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç’la birlikte valilik binasına gelen Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, şeref defterini imzaladı.

Ziyaret sırasında Gürcistan ziyaretini ve sınır kapıları hakkında değerlendirmede bulunan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Yeni ihalesini bitirdiğimiz yer tespitini yaptığımız Sarp Sınır Kapısı’nı biz yeniden yapıyoruz. Sarp Sınır Kapısı’nda günde 30 bin insan geçişişi ile yoğun bir TIR geçişi var. Bildiğiniz gibi Sarp Sınır Kapımız bizim Kafkasya’ya ve Orta Asya’ya açılan kapılarımızdan birisi ve önemli bir kapımız. Biz bunun da ihalesini gerçekleştirdik. İnşallah kısa sürede temelini de atacağız. Geçtiğimiz günlerde Gürcistan ziyaretimiz olmuştu. Gürcistan’da ki görüşmelerimiz neticesinde o bölge için önemli olan Muratlı kapımız var. Onun da açılması için iki ülke yetkilileri olarak karar verdik. Kilis’te ki Cilvegöz ve Habur sınır kapılarımızın Kuzey Irak’la olan bölgesinde yeni köprüler ile yol inşaatı yapıyoruz. Hem Kuzey Irak’taki yolu kendimiz yapıyoruz, hem de Türkiye tarafındaki köprü ve yollarımızı bitiriyoruz. Buna uygun olarak o kapıyı hızlandırmak tek durak projemiz var. Onu da inşallah inşaatlarımızın bitmesiyle bu projemizi de hayata geçirmiş olacağız” dedi.

Etiketler: Bülent Tüfenkci


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