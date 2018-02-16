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Gürcistanlı Barbara'nın umudu Türkiye oldu

Doğumundan 1,5 ay sonra omurilik kesesi nedeniyle Gürcistan’da ameliyat olan ancak yürüyemeyen 6 yaşındaki Barbara Papunashvili, Malatya’da geçirdiği operasyon sonrası yürüyeceği günü bekliyor.

Gürcistanlı Barbaranın umudu Türkiye oldu

16 Şubat 2018 16:05

2012 yılında dünyaya gelen Gürcistanlı Barbara Papunashvili, omurilik kesesi nedeniyle henüz 1,5 aylıkken ameliyat masasına yattı. Ayaklarında güç kaybı ile birlikte deformite olan ve ameliyatın üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen yürüyemeyen Papunashvili, Gürcistan’da faaliyet gösteren Mothers Hands (Anne Eli) kuruluşunun desteğiyle Malatya’daki özel bir hastaneye nakledildi. Ayaklarındaki deformiteleri düzeltilen ve belindeki omurilik kesesi tamamen kapatılan Barbara, ilk adımlarını atacağı günü bekliyor.
Barbara Papunashvili’nin anneannesi Liya Papunashvili, “Torunum 6 yaşında ama yürüyemiyor. Gürcistan’da ameliyat oldu ama düzelme olmadı. Anne Eli Derneği’nin desteğiyle Malatya’ya geldik. Başarılı bir operasyon geçirdi, şuanda sağlık durumu daha iyi” dedi.

“Ayağa kaldırıp, yürür pozisyona getirebileceğiz”

Operasyonu gerçekleştiren Gözde Akademi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahı Op. Dr. Bülent Bozyiğit, “Hastamız 6 yaşında, doğumdan 1,5 ay sonra omurilik kesesi nedeniyle Gürcistan’da ameliyat olmuş. Erken dönemde iyi bir müdahale yapılmış olsa daha iyi olabilirdi. Hem ayağı hem de belindeki problem biraz daha erken toparlamış ve 6 yıllık süre içerisinde çok yol alınabilirdi. Bel bölgesindeki sorunu giderdik, her iki ayak bileği içe dönmüş ve ayak yüzeylerinde yara oluşmuştu. Ayak ve kalça bölgesindeki deformite nedeniyle üst tarafta gücü olsa da ayağın alt tarafında güç kaybı bulunuyordu. Ayak deformitelerini düzelttik. Belindeki omurilik kesesini tamamen kapattık. Ayakları için birkaç operasyon daha gerekecek daha sonra fizyoterapi desteğiyle en azından protezle, üst kısmındaki gücü kullanarak ayağa kaldırıp, yürür pozisyona getirebileceğiz. Gelişmeler ümitli, iyi olacağını düşünüyoruz. Erken ameliyat dönemi olmasına rağmen ayaklarında bir hareketlilik başladı. Daha önce hissiyat yoktu, ayaklarında hissiyat görmeye başladık” diye konuştu.

“Barbara bizim için öncelik olacak”

Barbara’nın sağlığına kavuşması için destek veren Mothers Hands kuruluşunun yetkilisi Hatuna Gabritıçıidze, özellikle çocuk hastalar için yardımda bulunan bir kuruluş olduklarını ifade ederek, “Barbara bizim için öncelik olacak. Kimseye muhtaç olmadan yürümesini bekliyoruz. Doktorumuzdan çok memnunuz. Daha birçok hastanın gelmesi için görüşmelerimiz olacak” dedi.

 

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