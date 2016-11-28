Edinilen bilgiye göre, 27 yaşındaki Vedat Aşık 1 yıl önce çalışmak için Gürcistan’a gitti. Bir Türk restoranında aşçı olarak çalışan Aşık, 22 Ekim tarihinde midye almak için Sarp Sınır Kapısı’ndan geçerek Artvin’in Hopa ilçesine gitti. O günden bu yana haber alınmayan Vedat Aşık’ın cep telefonuna da ulaşılamadı. Genç aşçı son olarak 31 Ekim tarihinde Rize’de bankamatikten para çekerken güvenlik kameralarına görüntülendi.

Aşık’ın Bolu’da yaşayan ailesinin tedirgin bekleyişi devam ediyor.

Baba Salih Aşık ve anne Aysel Aşık evlatlarının bulunması için yetkililerden yardım bekliyor. Gürcistan’a giderek çocuklarının izini arayan çaresiz anne babanın gözü yaşlı bekleyişi devam ediyor.

Bülent Velioğlu

BOLU