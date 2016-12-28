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Gürcü Bakan Janelidze: 'Suriye’ye insani yardım göndereceğiz'

Gürcistan Dışişleri Bakanı Mikheil Janelidze, “Suriye’ye insani yardım göndereceğiz” dedi.

Gürcü Bakan Janelidze: Suriyeye insani yardım göndereceğiz

28 Aralık 2016 18:10

Gürcistan Dışişleri Bakanı Mikheil Janelidze, başkenti Tiflis’te düzenlediği basın toplantısı 2016 yılını değerlendirdi. Bu yılın Gürcistan diplomasisi ve dış politika açısından son derece başarılı geçtiğini kaydeden Janelidze, bu yılın Gürcistan-AB arasında yeni bir sayfa açtığını bildirdi. Temmuz ayında ülkenin güvenliğini garanti eden AB-Gürcistan Ortaklık Anlaşmasının yürürlüğe girdiğini bildiren Bakan Janelidze, ABD’nin Gürcistan’a olan desteğinin de çok önemli olduğunu vurguladı. Suriye konusuna da değinen Mikheil Janelidze, “Suriye’ye insani yardım göndereceğiz. Direkt olarak ürün göndermedik. BM’nin özel bir fonu var ve biz de bu fonla işbirliği yapacağız. Bu hafta içinde de İnsani yardım formatını belirleyeceğiz” dedi. Suriye’deki kararlılık konusuna da değinen Gürcü Bakan, “Gürcistan hükümeti duruşu gayet tüm uluslararası formatlarda açıkça ifade etti” dedi.

Svetlana Alimova
 

Etiketler: Gürcistan


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